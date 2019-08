Marocké námorné sily zachránili 424 migrantov

Väčšina zo 424 ľudí, ktorí sa plavili na niekoľkých člnoch, pochádzala z krajín subsaharskej Afriky. Bolo medzi nimi 16 detí a 53 žien.

Rabat 6. augusta (TASR) - Marocké námorné sily zachránili v noci na pondelok viac než 400 migrantov, ktorí sa pokúšali dostať do Španielska, a vrátili ich späť do tejto severoafrickej krajiny. Informovali o tom zdroje z marockej armády, píše agentúra AFP.



Niektorí z migrantov boli v zlom zdravotnom stave a predtým, než ich presunuli do prístavov na severe krajiny, dostali prvú pomoc na palube lodí marockej pobrežnej stráže, uvádzajú armádne zdroje.



Väčšina zo 424 ľudí, ktorí sa plavili na niekoľkých člnoch, pochádzala z krajín subsaharskej Afriky. Bolo medzi nimi 16 detí a 53 žien.



Počet migrantov, ktorí sa do Španielska dopravia na člnoch, klesol podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v porovnaní s vlaňajškom zhruba o 30 percent. V prvom polroku 2019 ich prišlo do Španielska 10.475, pričom za rovnaké obdobie bol vlani ich počet 15.075.



Počas prvých šiestich mesiacov tohto roku zomrelo počas cesty alebo bolo vyhlásených za nezvestných podľa IOM viac než 200 osôb.



S cieľom zastaviť príchod migrantov dala Európska únia vlani Maroku 140 miliónov eur na podporu úsilia zameraného na potlačenie prevádzačov a nelegálnej migrácie.



Maroko uviedlo, že minulý rok zastavilo 89.000 "pokusov o nelegálne prisťahovalectvo". Z nich 29.000 tvorili ľudia, ktorí sa pokúšali do krajiny dostať cez more.



Ľudskoprávne organizácie v Maroku avšak často odsudzujú hromadné zatýkanie migrantov a ich nútené presídľovanie na juh krajiny.