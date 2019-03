Marockí konvertiti na kresťanstvo dúfajú, že pápež prinesie zmenu

Počet marockých konvertitov z islamu na kresťanstvo sa odhaduje na 2000 až 6000. Kresťanstvo musia praktizovať v súkromí, často majú omše v domácnosti a musia skrývať svoju náboženskú príslušnosť.

Rabat 31. marca (TASR) - Maročania, ktorí prestúpili na kresťanstvo, dúfajú, že návšteva pápeža Františka v tejto severoafrickej, prevažne moslimskej krajine prinúti marocké úrady, aby boli tolerantnejšie a viac rešpektovali náboženskú slobodu. V nedeľu to napísala tlačová agentúra AP.



Počet marockých konvertitov z islamu na kresťanstvo sa odhaduje na 2000 až 6000. Kresťanstvo musia praktizovať v súkromí, často majú omše v domácnosti a musia skrývať svoju náboženskú príslušnosť - zo strachu pred trestným stíhaním a zatýkaním.



Mnohí z týchto kresťanov prišli do hlavného mesta marockého kráľovstva, do Rabatu, aby sa zúčastnili Františkovej nedeľnej omše na športovom štadióne.



Adam Rbati, marocký kresťan, povedal pre tlačovú agentúru Associated Press (AP), že ho teší pápežova návšteva a dúfa, že vyústi do pozitívnej zmeny.



Rbati uviedol: "Sme naozaj šťastní. Pri príležitosti tejto návštevy chceme pápežovi a marockej spoločnosti odkázať, že sme hrdí na to, že sme kresťania. Možno toho (návšteva) veľa nezmení, ale určite vytvorí priestor na budúcu pozitívnu zmenu."



Tento kresťan sa zúčastní omše spolu so svojou manželkou, takisto marockou kresťankou, a ich novonarodeným synom.



František začal v sobotu dvojdňovú návštevu prevažne moslimského Maroka, kam prišiel na pozvanie kráľa Muhammada VI. Hlavným cieľom jeho návštevy je rozvoj dialógu medzi náboženstvami a zlepšenie vzťahov katolíckej cirkvi s ostatnými vierovyznaniami.