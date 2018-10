Marockí žiaci sa budú učiť o holokauste, nariadil to kráľ

Príslušný zámer vlády tlmočil marocký minister školstva Saíd Amzází v rámci diskusie za okrúhlym stolom, ktorá sa konala v New Yorku pri príležitosti zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.

Jeruzalem/Rabat 5. októbra (TASR) - Marocký kráľ Muhammad VI. nariadil zakomponovať holokaust do stredoškolských učebných osnov v tejto severoafrickej krajine. Informoval o tom v piatok izraelský denník The Jerusalem Post s odvolaním sa na správy marockých médií.



Príslušný zámer vlády tlmočil marocký minister školstva Saíd Amzází v rámci diskusie za okrúhlym stolom, ktorá sa konala v New Yorku pri príležitosti zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.



Minister pritom tlmočil kráľov názor, že antisemitizmus predstavuje protipól slobody prejavu, ktorý dokazuje neschopnosť vzájomnej koexistencie.



"Ide o anachronický návrat do mýtickej minulosti. Chceme takúto záležitosť minulosti zanechať ako dedičstvo budúcim generáciám?" uvádza sa v kráľovom posolstve.



Podľa marockého monarchu sa voči "pliage" antisemitizmu musí bojovať najmä prostredníctvom vzdelania a kultúry.



Rozhodnutie Muhammada VI. ocenil poslanec izraelského Knesetu Michael Oren, ktorý pôsobí na úrade predsedu izraelskej vlády. Marocký kráľ podľa neho vyslal silné morálne posolstvo celému svetu.



"Na Západe je na vzostupe antisemitizmus a popieranie holokaustu a predstaviteľ hrdej arabskej krajiny zavádza vyučovanie o holokauste do marockých škôl. Predsa len stále existuje nádej," napísal Oren na Twitteri.



Maroko oficiálne neuznáva existenciu Izraela, podobne ako ďalšie krajiny Ligy arabských štátov (LAŠ). Už roky sa však objavujú správy o údajných tajných kontaktoch medzi Jeruzalemom a Rabatom, najmä v oblasti tajných služieb.