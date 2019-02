Marocká vláda požaduje opätovné zavedenie francúzštiny v školách

Ak sa návrh podarí presadiť, ukončí sa tým niekoľko desaťročí trvajúca arabizácia Maroka, ktorá sa začala v roku 1956, keď táto severoafrická krajina získala nezávislosť od Francúzska.

Rabat 18. februára (TASR) - Marocká vláda navrhla opätovné zavedenie francúzštiny ako jazyka pre výučbu vedných odborov, matematiky a technických predmetov vrátane počítačovej vedy na stredných školách. Dôvodom je vysoký počet študentov, ktorí zanechávajú univerzitné štúdium, pretože neovládajú francúzštinu.



Vláda tiež požaduje, aby sa deti začali učiť francúzsky jazyk hneď od nástupu do školy, informovala v pondelok tlačová agentúra Reuters. Úradnými jazykmi v Maroku sú arabčina a berberské jazyky. Väčšina obyvateľstva hovorí marockou arabčinou, ktorá je zmesou arabčiny a berberských jazykov s francúzskymi a španielskymi vplyvmi.



Deti absolvujú výučbu prostredníctvom arabčiny, hoci ju mimo triedy nepoužívajú. Keď sa dostanú na univerzitu, čakajú ich už prednášky vo francúzštine, jazyku mestskej elity a bývalých koloniálnych pánov krajiny. Štúdium na štátnych univerzitách z tohto dôvodu nezvládnu dvaja z troch marockých študentov.



Ak sa návrh podarí presadiť, ukončí sa tým niekoľko desaťročí trvajúca arabizácia Maroka, ktorá sa začala v roku 1956, keď táto severoafrická krajina získala nezávislosť od Francúzska.



Návrh však vyvolal v parlamente rozruch. Členovia islamistickej Strany práva a rozvoja (PJD), hlavného partnera vo vládnej koalícii, ako aj konzervatívnej strany al-Istiklál (PI) to vnímajú ako zradu. Nezhody spôsobili odklad hlasovania o zmenách. "Otvorenosť svetu by nemala byť zámienkou na zavedenie prvoradosti francúzštiny," uviedol jeden z členov PJD.



Podľa navrhovateľov zmena reflektuje realitu, že francúzština vládne vo svete obchodu, riadenia krajiny a vyššieho vzdelávania, pričom majú veľké zvýhodnenie oproti drvivej časti marockých študentov tí, ktorí si môžu dovoliť štúdium na súkromných školách, kde sa vyučuje vo francúzskom jazyku.



Podobné problémy má aj susedné Alžírsko, ďalšia bývalá kolónia Francúzska. Na tamojších základných a stredných školách sa vyučuje po arabsky, avšak na univerzitách i na pracoviskách požadujú francúzštinu.