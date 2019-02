Marxov hrob na londýnskom cintoríne sa stal terčom útoku vandalov

Revolučný filozof sa presťahoval do Londýna v roku 1849 a v britskom hlavnom meste žil až do konca svojho života. Zomrel 14. marca 1883 vo veku 64 rokov.

Londýn 5. februára (TASR) - Náhrobok nemeckého filozofa Karla Marxa na londýnskom cintoríne Highgate sa stal terčom vandalského útoku. Neznámi páchatelia tupým kovovým predmetom rozbili mramorovú dosku s menom Marxa a jeho rodinných príslušníkov, ktorá je najstaršou časťou náhrobku.



"Zdá sa, že vandali sa obzvlášť zamerali na meno Karla Marxa, z čoho vyplýva, že nešlo iba o náhodné poškodenie pomníka, ale zámerný útok na Karla Marxa a jeho ideológiu," uviedol v utorok pre tlačovú agentúru AFP Ian Dungavell, šéf nadácie Friends of Highgate Cemetery Trust, ktorá spravuje cintorín.



Poškodenie bolo zistené v pondelok.



Revolučný filozof sa presťahoval do Londýna v roku 1849 a v britskom hlavnom meste žil až do konca svojho života. Zomrel 14. marca 1883 vo veku 64 rokov.



Náhrobok zo žulových dosiek má výšku 3,7 metra a je zavŕšený bronzovou bustou Marxa. Náhrobok nechala v roku 1956 zriadiť Komunistická strana Veľkej Británie (CPGB), ktorá jeho výstavbu aj financovala. Vložená mramorová doska pochádza z pôvodného, jednoduchšieho hrobu.



Náhrobok už bol v minulosti viackrát poškodený - vandali odtrhli bustu, odpálili na mieste rúrkovú bombu, náhrobok natreli aj farbami a rozličnými sloganmi. Náhrobok sa nachádza na Zákonnom zozname budov zvláštneho architektonického alebo historického významu a prislúcha mu najvyšší stupeň ochrany.