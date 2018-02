Saakašvili označil svoju deportáciu za únos

Saakašvili čelí od minulého roka vyšetrovaniu ukrajinskej generálnej prokuratúry pre podozrenie, že sa pripravoval na násilné prevzatie moci v krajine.

Kyjev 12. februára (TASR) - Za "únos" označil bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili pondelkovú deportáciu svojej osoby z Ukrajiny do Poľska.



Saakašvili bol prijatý na poľskom území na žiadosť ukrajinských imigračných orgánov, uviedla poľská pohraničná stráž. Dodala, že vstup mu umožnili, keďže jeho manželka je občiankou Holandska, teda členskej krajiny Európskej únie, ktorou je aj Poľsko, informovala agentúra AP.



"Poľská strana ma príjemne privítala. Ukrajinská strana bola úplne odporná, jednala totálne nezákonne, bol to únos, nezákonný únos. Ale Poliaci sú veľmi dobrí a som im veľmi vďačný," uviedol Saakašvili pre poľskú rozhlasovú stanicu RMF FM po prílete na varšavské letisko.



Saakašvili vyhlásení na Facebooku označil svoju deportáciu za slabosť zo strany ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. "Zákerný špekulant, ktorý chce zničiť Ukrajinu," povedal na adresu svojho niekdajšieho spojenca.



Porošenko v rozhovore pre rakúsky časopis Profil, zverejnenom v pondelok ešte pred vyhostením Saakašviliho, uviedol, že deportácia gruzínskeho exprezidenta je záležitosťou, o ktorej rozhodujú Štátna migračná služba a Štátna pohraničná služba. "Nechcem ich ovplyvňovať", zdôraznil.



"Saakašvili nie je ukrajinským občanom, nie je ani ukrajinským politikom, pretože podľa našej legislatívy len ukrajinskí občania môžu pôsobiť v politike. Porušil ukrajinskú legislatívu, bol odsúdený v Gruzínsku," dodal Porošenko na adresu deportovaného.



Saakašvili, ktorý prišiel o gruzínske a neskôr aj ukrajinské občianstvo, sa dostal z Poľska na územie Ukrajiny 10. septembra 2017. Cez poľsko-ukrajinské štátne hranice ho pretlačil dav jeho stúpencov.



"Príslušníci Štátnej pohraničnej služby dnes 12. februára so zástupcami migračnej služby a štátnej polície informovali Michaila Saakašviliho o rozhodnutí príslušného orgánu o jeho návrate do krajiny jeho predchádzajúceho pobytu. Počas tohto procesu však neidentifikovaní jednotlivci z okolia Michaila Saakašviliho napadli predstaviteľov bezpečnosti. Pohraničníci boli nútení sa brániť a museli použiť silu," uviedol Sloboďan vo vyhlásení.



Agentúra UNIAN pripomenula, že súd v Ľvovskej oblasti 22. septembra 2017 uznal Saakašviliho za vinného z nezákonného prekročenia ukrajinskej štátnej hranice. V januári 2018 súd v Kyjeve odmietol Saakašviliho žalobu na Štátnu migračnú službu za to, že ho odmietla uznať za utečenca. Súd v Kyjeve vo februári 2018 odmietol Saakašviliho odvolanie voči rozhodnutiu Štátnej migračnej služby, ktorá odmietla zaregistrovať jeho doklady, ktoré by ho uznali za utečenca alebo osobu, ktorá si vyžaduje doplnkovú ochranu.



"V súlade s vyššie uvedenými súdnymi rozhodnutiami sa táto osoba zdržiavala na Ukrajine nelegálne, a preto, pri dodržiavaní všetkých právnych formalít, bola vrátená do krajiny, z ktorej pricestovala, čím porušila ukrajinskú legislatívu," konštatoval UNIAN.



Ukrajinská televízia TSN s odvolaním sa na svoje zdroje predtým informovala, že Saakašvili opustil Ukrajinu na palube lietadla smerujúceho do Poľska. Podľa jej zdrojov išlo o charterový let. Taktiež uviedli, že Saakašvili nebol deportovaný, ale že išlo o readmisiu, teda jeho znovuprijatie do krajiny, z ktorej vlani v septembri nelegálne prenikol na Ukrajinu.



Ako ešte predtým informovala agentúra UNIAN s odvolaním sa na Saakašviliho hovorkyňu Darynu Čyžovú, skupina neidentifikovaných maskovaných ozbrojených mužov vtrhla v pondelok od jednej z reštaurácii v Kyjeve, kde v tom čase Saakašvili obedoval. Na jeho oficiálnej stránke sa objavil aj krátky videoklip z incidentu. Podľa zdrojov, na ktoré sa odvoláva UNIAN, bol Saakašvili zadržaný na žiadosť Štátnej migračnej služby Ukrajiny.



Saakašvili, ktorý bol prezidentom Gruzínska v rokoch 2004-2013, opustil krajinu, keď sa skončilo jeho druhé funkčné obdobie, a nakoniec odišiel na Ukrajinu. V máji 2015 Saakašvilimu udelili ukrajinské občianstvo, čím prišiel o to gruzínske.



Saakašvili v rokoch 2015-2016 slúžil ako gubernátor Odeskej oblasti na Ukrajine. V roku 2016 z tohto úradu odstúpil a stal sa tvrdým kritikom ukrajinského prezidenta Petra Porošenka.



Ukrajinský prezident vlani zbavil Saakašviliho občianstva, keď bol exgubernátor v zahraničí; Saakašvili sa však v septembri vrátil na Ukrajinu a viedol sériu protestov proti vláde aj Porošenkovi. Založil aj politickú stranu Hnutie nových síl.



Saakašvili čelí od minulého roka vyšetrovaniu ukrajinskej generálnej prokuratúry pre podozrenie, že sa pripravoval na násilné prevzatie moci v krajine spolupracujúc s niekdajším promoskovským vedením Ukrajiny.



Súd v Gruzínsku odsúdil v januári 2018 Saakašviliho v neprítomnosti na tri roky väzenia za zneužitie úradných právomocí, keď udelil milosť štyrom policajtom usvedčeným z vraždy bankára. Gruzínsko žiadalo o vydanie Saakašviliho do vlasti, ale Ukrajina to zamietla.