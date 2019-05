Maskovaní vandali sa 1. mája snažili preniknúť do parížskej nemocnice

Francúzska ministerka zdravotníctva Anges Buzynová v stredu pre France Info uviedla, že bola útokom výtržníkov šokovaná.

Paríž 2. mája (TASR) - Verejné zdravotnícke zariadenie AP-HP, ktoré v Paríži a metropolitnej oblasti spravuje 40 nemocníc, podáva trestné oznámenie v súvislosti s incidentom zo stredy, keď sa niekoľko desiatok účastníkov prvomájového pochodu pokúsilo preniknúť do nemocnice Hôpital de la Pitié Salpetriere vrátane jej oddelenia intenzívnej starostlivosti.



Podľa riaditeľky nemocnice Marie-Anne Ruderovej medzi osobami, ktoré chceli preniknúť do nemocnice, boli ľudia v civile, "žlté vesty" aj maskovaní ľudia typu vandalov známych aj ako "black blocs". Diskusia s nimi "nebola možná" pre agresivitu a verbálne útoky zo strany niektorých z nich.



Podľa slov Ruderovej sa asi 30 osobám podarilo vylomiť vstupné dvere do daného pavilónu nemocnice a následne sa pokúsili preniknúť aj na jednotku intenzívnej starostlivosti, v čom im však zabránil nemocničný personál. Incident potom vyriešila privolaná polícia.



Lekár z oddelenia Mickaël Sabban podľa France Info povedal, že incident mohol priamo ohroziť životy pacientov, z ktorých mnohí sú v kritickom stave.



Podľa generálneho riaditeľa AP-HP Martina Hirscha v dôsledku prieniku nepovolaných osôb do nemocnice "mohlo dôjsť k dráme, ktorej dôsledky si nechcem ani predstaviť". "Boli sme na pokraji katastrofy," dodal.



Hirsch pripomenul, že pred troma rokmi agresívni demonštranti rozbili sklené výplne na detskej nemocnici Necker v Paríži. Šlo pritom o okná na operačných sálach, kde sa práve operovalo. Hirsch poznamenal, že táto budova nemala výrazné označenie, že ide o nemocnicu, čo však nie je prípad nemocnice Pitié Salpetriere.



Francúzska ministerka zdravotníctva Anges Buzynová v stredu pre France Info uviedla, že bola útokom výtržníkov šokovaná. Súčasne vyzdvihla chladnokrvnosť lekárov a zdravotníkov vo fakultnej nemocnici Hôpital de la Pitié Salpetriere - jednej z najväčších v Európe.