Masová demonštrácia v Madride upozornila na vyľudňovanie vidieka

Madrid 31. marca (TASR) - Desaťtisíce ľudí sa zúčastnili v nedeľu na pochode v hlavnom meste Španielska, aby upriamili pozornosť na problém vyľudňovania tamojších vidieckych oblastí. Počas podujatia mávali transparentmi s heslami "Rovnosť pre dediny a mestá" alebo "Španielsko potrebuje vidiecky život", informovala tlačová agentúra DPA.



Do demonštrácie v centre Madridu sa zapojili desiatky združení z 23 španielskych provincií. Organizátori uvádzali až 100-tisícovú účasť, zatiaľ čo madridské úrady odhadli počet účastníkov na 50.000. Podľa údajov španielskej vlády je hustota zaľudnenia v približne 48 percentách obcí nižšia ako 12,5 obyvateľa na štvorcový kilometer. V EÚ je to považované za nízku hustotu, pri ktorej hrozí vyľudnenie.



Tisíce dedín v Španielsku už boli opustené a niektoré z nich sú dokonca na predaj, pripomenula DPA.



Najhoršie postihnutými španielskymi provinciami sú Teruel a Soria. Podľa vyhlásenia občianskeho združenia Soria Ya! žije v tejto provincii už len 89.000 ľudí a ak by sa chceli zísť na jednom mieste, postačil by štadión futbalového klubu Barcelona.



Španielska socialistická vláda na čele s premiérom Pedrom Sánchezom predstavila v piatok stratégiu boja proti vyľudňovaniu vidieka, zahŕňajúcu 70 rôznych opatrení vrátane zlepšenia internetového pripojenia či rozšírenia pracovných príležitostí, obzvlášť pre mladých ľudí. Podľa kritikov sa tým však len snaží získať sympatie pred parlamentnými voľbami naplánovanými na 28. apríla.



Celé Španielsko má v súčasnosti približne 46 miliónov obyvateľov.