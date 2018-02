Matka popraveného novinára žiada doživotie pre členov komanda Beatles

Amerického vojnového reportéra Jamesa Folyeho popravili islamisti 19. augusta 2014 v Iraku po tom, ako ho niekoľko mesiacov držali v zajatí.

Londýn 9. februára (TASR) - Matka popraveného amerického novinára Jamesa Foleyho privítala zadržanie dvoch zvyšných členov britskej teroristickej bunky Islamského štátu (IS), známej pod prezývkou "The Beatles", a žiada pre nich doživotné väzenie.



V rozhovore pre spravodajskú stanicu BBC Diane Foleyová uviedla, že syna jej už nikto nevráti, ale zadržanie dvojice islamistov "hádam ochráni iných pred podobným druhom zločinov". "Ich zločiny sa vymykajú predstavivosti. Oni neurobili nič dobré, takže podľa môjho názoru by zvyšok svojho života mali stráviť vo väzení".



Amerického vojnového reportéra Jamesa Folyeho popravili islamisti 19. augusta 2014 v Iraku po tom, ako ho niekoľko mesiacov držali v zajatí. Výmenou za prepustenie Folyeho, ktorý zmizol v Sýrii v novembri 2012, požadoval Islamský štát výkupné vo výške 100 miliónov eur. Spojené štáty americké vtedy vyhlásili, že s teroristami obchodovať nemienia a sumu odmietli zaplatiť.



Foleyho popravu zverejnili na internete ako výstrahu pred ďalšími útokmi zo strany USA, ktoré v tom čase útočili na pozície a základne islamistov v Sýrii i Iraku.



Neskôr vyšlo najavo, že vykonávateľom popravy bol Mohammed Emwazi, známy ako "Džihádista John", ktorý vlastnoručne odrezal hlavy siedmim západným novinárom alebo humanitárnym pracovníkom, ako aj viacerým sýrskym vojakom. Emwazi bol zabitý v novembri 2015 počas americko-britského útoku dronom v sýrskom meste Rakka.



Džihádista John bol členom teroristickej bunky, ktorá od väzňov dostala prezývku "The Beatles" po slávnej rockovej skupine na základe britského prízvuku svojich členov. Podľa americkej vlády bunka zavraždila odrezaním hlavy viac než 27 rukojemníkov.



"Paula" Aina Lesleyho Davisa zadržali v novembri 2015 v Turecku a odsúdili za teroristické aktivity na 7,5 roka. Dvoch zvyšných členov - Alexandu Koteya ("George") a El Shafee Elsheikha ("Ringo") - zadržali vo štvrtok v Sýrii kurdské sily blízko irackých hraníc a vydali americkým špeciálnym jednotkám.