Do nových volieb by mala Taliansko priviesť neutrálna vláda

Dve terajšie najsilnejšie talianske strany dnes vyjadrili nesúhlas so širokospektrálnou vládou technokratov a vyzvali, aby sa voľby konali 8. júla, čo je podľa zákona najskorší možný termín.

Rím 7. mája (TASR) - Taliansky prezident Sergio Mattarella v pondelok vyhlásil, že rozhovory o vytvorení novej vlády stroskotali a do ďalších volieb by mala priviesť krajinu dočasná vláda.



Podľa agentúry Reuters vyzval hašteriace sa politické strany, aby podporili dočasnú "neutrálnu vládu" s cieľom schváliť rozpočet a pripraviť predčasné voľby na začiatok roka 2019.



V snahe ukončiť dvojmesačnú patovú situáciu po marcovom hlasovaní Mattarella uviedol, že nové voľby by mohli byť už v júli alebo v jeseni tohto roku, ak by takáto administratíva, nezávislá od politických strán, nezískala potrebnú podporu v parlamente.



Prezident nenavrhol žiadne mená pre "neutrálnu" vládu, ale zdôraznil, že jej členovia by nemohli v budúcoročných voľbách kandidovať.



Parlamentné voľby v Taliansku zo 4. marca priniesli najväčší úspech protisystémovému Hnutiu piatich hviezd (M5S) a stredopravicovej koalícii, ktorej súčasťou je euroskeptická Liga Severu a strana expremiéra Silvia Berlusconiho. Ani jeden subjekt však nezískal v parlamente absolútnu väčšinu.