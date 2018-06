Matteo Salvini vyzval Maltu, aby dovolila zakotviť lodi s migrantmi

Taliansky minister vnútra vo štvrtok povedal, že nedovolí lodi plaviacej sa pod holandskou vlajkou a prevádzkovanej nemeckou mimovládnou organizáciou Mission Lifeline vstúpiť do talianskych prístavov.

Miláno 22. júna (TASR) - Malta by mala povoliť záchrannej lodi s 224 migrantmi na palube zakotviť v niektorom z jej prístavov, pretože sa plavidlo v súčasnosti nachádza v maltských vodách. Povedal to v piatok taliansky minister vnútra Matteo Salvini. Informuje o tom agentúra AP.



"Ľudsky i politicky žiadame, aby Malta konečne otvorila jeden zo svojich prístavov a nechala týchto zúfalých ľudí vylodiť sa," uviedol Salvini. Malta na jeho vyjadrenia doposiaľ nereagovala.



Taliansky minister vnútra ešte vo štvrtok povedal, že nedovolí lodi plaviacej sa pod holandskou vlajkou a prevádzkovanej nemeckou mimovládnou organizáciou Mission Lifeline vstúpiť do talianskych prístavov. Odôvodnil to tým, že plavidlo konalo nevhodne, keď na palubu vzalo migrantov, ktorých záchranu pridelila talianska pobrežná stráž líbyjskej pobrežnej stráži. Salvini tvrdí, že k záchrane migrantov došlo v líbyjských vodách, čo však organizácia Mission Lifeline popiera.



Situácia ohľadne plavidla s migrantmi na palube je podobná ako v prípade lode Aquarius, ktorá po vyše týždni nakoniec zakotvila v španielskom prístave Valencia, píše AP.