Mattis: Čínsky minister obrany pricestuje do Washingtonu

Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom v ostatnom roku poznačila vojenská aktivita Číny v Juhočínskom mori či clá zavádzané na dovoz tovarov.

Manáma 27. októbra (TASR) - Americký minister obrany Jim Mattis informoval v sobotu o plánovanej návšteve čínskeho partnera vo Washingtone, ktorá sa uskutoční v nasledujúcom týždni. Minister Wej Feng-che mal do USA pricestovať už skôr, stretnutie však v dôsledku obchodných sporov medzi Čínou a USA odložili, píše agentúra AP.



Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom v ostatnom roku poznačila vojenská aktivita Číny v Juhočínskom mori či clá zavádzané na dovoz tovarov, ktoré pretláča administratíva prezidenta Donalda Trumpa. Nedávno v Juhočínskom mori do seba takmer narazili torpédoborec amerických námorných síl a čínska bojová loď, pripomenula AP.



Šéf Pentagónu Mattis správu o návšteve čínskeho rezortného partnera potvrdil na bezpečnostnej konferencii v Bahrajne.



Podľa Mattisa strategická súťaž nemusí vždy znamenať nepriateľstvo. S krajinami ako Čína a Rusko je odhodlaný spolupracovať, povedal počas konferencie Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie v Manáme.



Mattis a Wej Feng-che sa naposledy stretli na bezpečnostnej konferencii v Singapure. Podľa nemenovaných amerických predstaviteľov by mohlo postupne dôjsť k stabilizácii vojenských vzťahov medzi krajinami.