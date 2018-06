Mattis: USA zatiaľ nebudú znižovať počet svojich vojakov v Kórei

Cieľom Mattisovho odkazu bolo zrejme rozptýliť obavy z možného stiahnutia amerických vojsk.

Soul 28. júna (TASR) - Spojené štáty ponechávajú svojich vojakov na Kórejskom polostrove v pôvodnom počte, bez ohľadu na nedávne vyjadrenie prezidenta Donalda Trumpa, že by ich rád stiahol. Americký minister obrany Jim Mattis to vyhlásil vo štvrtok po stretnutí s juhokórejským rezortným partnerom Sung Jong-muom v Soule.



Podľa slov Mattisa, ktoré citovala agentúra AP, zostáva spojenectvo medzi Američanmi a Juhokórejčanmi "pevné ako železo" a Spojené štáty budú na jeho udržanie naďalej využívať "plnú škálu diplomatických a vojenských schopností". Dodal, že súčasťou záväzkov voči Soulu je i zachovanie "súčasnej úrovne" prítomnosti amerických síl na Kórejskom polostrove.



Cieľom Mattisovho odkazu bolo zrejme rozptýliť obavy z možného stiahnutia amerických vojsk. Trump totiž po historickom stretnutí so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktoré sa uskutočnilo 12. júna v Singapure, povedal, že by chcel "vrátiť domov" všetkých 28.500 príslušníkov americkej armády pôsobiacich v Kórei, hoci sa s tým podľa neho "nateraz" neráta.



Trump na tej istej tlačovej konferencii oznámil pozastavenie pravidelných spoločných cvičení amerických a juhokórejských síl, čo je považované za ústupok Severnej Kórei. Tá dlhodobo považuje za hrozbu aj samotnú prítomnosť amerických vojakov južne od svojich hraníc, čo je dedičstvom kórejskej vojny z rokov 1950-1953, ktorá sa skončila bez podpísania mierovej zmluvy.



Mattis sa zastavil v Soule na ceste z Číny do Japonska v rámci svojho týždňového turné po Ázii. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo má na budúci týždeň znova navštíviť priamo Severnú Kóreu, kde bude rokovať o denuklearizačných plánoch Pchjongjangu.



Kim sa počas schôdzky s Trumpom v Singapure zaviazal k úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova výmenou za bezpečnostné záruky od Spojených štátov.