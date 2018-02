Mattis: USA nemajú dôkazy, že sýrsky režim používa plyn sarin

Sýrsky prezident Bašár Asad popiera, že jeho vláda použila chemické zbrane.

Washington 2. februára (TASR) - Spojené štáty nemajú žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali správy humanitárnych organizácií a ďalších skupín, že sýrska vláda používa proti svojim občanom smrtiacu chemickú látku sarin. V piatok to vyhlásil americký minister obrany Jim Mattis.



"Máme ďalšie správy z bojiska od ľudí, ktorí tvrdia, že bol použitý," povedal Mattis novinárom v Pentagóne, sídle ministerstva obrany. "Nemáme na to dôkazy," dodal.



Minister podľa agentúry AP zdôraznil, že správy o použití sarinu nepopiera ani nevyvracia.



"Hľadáme dôkazy, keďže je jasné, že máme do činenia s Asadovým režimom, ktorý používal popieranie a klamstvá na zastretie svojich protiprávnych akcií," vyhlásil Mattis.



Podľa Mattisa je jasné, že Asadova vláda použila v občianskej vojne chemikálie ako zbraň a aj jedovatý plynný chlór.



"Máme dokonca ešte väčšie obavy z možného použitia sarinu," doplnil Mattis. Sarin je jed bez farby a chuti, ktorý môže viesť k zlyhaniu dýchania a k smrti.



USA vlani v apríli vypálili niekoľko desiatok riadených striel Tomahawk na sýrsku leteckú základňu; reagovali tak na ilegálne používanie chemických zbraní sýrskym režimom. Prezident Donald Trump uviedol, že útok na leteckú základňu mal odradiť od ďalšieho používania protizákonných zbraní sýrskou armádou.



Mattis, narážajúc na vlaňajší aprílový útok, povedal, že "by bolo nerozumné", keby sa Asad vrátil k porušovaniu medzinárodného zákazu používania chemických zbraní.



Trumpova administratíva obvinila vo štvrtok Asada z výroby "nových druhov zbraní", ktoré využíva pri útokoch na transport smrtiacich chemikálií. Podľa Washingtonu to Damask robí napriek dohode z roku 2013, ktorou sa zaviazal k likvidácii svojho chemického zbrojného arzenálu. Uviedla to vo štvrtok agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenia nemenovaných amerických predstaviteľov.



Citované zdroje označili za "vysoko pravdepodobné", že si Asad aj po roku 2013 ponechal tajné zásoby chemických zbraní. Existujú tiež indície, že sýrsky režim naďalej disponuje v tejto oblasti aj určitými výrobnými kapacitami.



Podľa predstaviteľov administratívy Trump nevylúčil ďalší vojenský zásah, ktorého cieľom bude odradiť Asada od chemických útokov alebo ho potrestať - avšak predstavitelia nenaznačili, že nejaký zásah bezprostredne hrozí. Zdôraznili, že USA sa snažia presadiť nový spôsob, ako hnať používateľov chemických zbraní na zodpovednosť. USA navyše chcú, aby Asadov podporovateľ Rusko spolupracoval a vyvíjal naňho tlak, nech ukončí takéto útoky.