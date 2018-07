Matvijenková: Summit Európskej únie nenašiel riešenie migračnej krízy

Podľa dohody o migrácii, ktorú lídri EÚ dosiahli v piatok na summite v Bruseli, budú môcť štáty EÚ na svojom území zriadiť migračné hot-spoty.

Moskva 1. júla (TASR) - Summit Európskej únie, ktorý sa konal tento týždeň v Bruseli, nenašiel riešenie migračnej krízy v Európe. Vyhlásila to v sobotu predsedníčka hornej komory ruského parlamentu Valentina Matvijenková.



"Na summite EÚ sa podľa mňa nepodarilo prijať zmysluplné dohody v najnaliehavejšej záležitosti - ohľadom migrácie v Európe," uviedla v televízii Rossija-1 a označila za zlé smerovanie celej diskusie. "Namiesto financovania výstavby nových 'koncentračných táborov' pre utečencov by sa mali zamerať na korene celej veci, prečo sa to mohlo udiať".



Predsedníčka ruskej Rady federácie je podľa agentúry TASS presvedčená, že "peniaze by mali ísť do Sýrie, Iraku, Jemenu a Líbye, aby sa tam ukončili vojny. Taktiež by sa mali vynaložiť obnovu infraštruktúry, mierový život, rekonštrukciu budov, zásoby vody a zdravotnú starostlivosť. "Iba potom sa utečenci budú môcť vrátiť "do svojich domovov, do svojich materských krajín", dodala Matvijenková.



Podľa dohody o migrácii, ktorú lídri EÚ dosiahli v piatok na summite v Bruseli, budú môcť štáty EÚ na svojom území zriadiť migračné hot-spoty. V nich sa má operatívne určiť, ktorý migrant zachránený na mori má nárok na azyl a ktorý bude vrátený do vlasti. Z Talianska, ktoré čelí najväčšiemu náporu migrantov, si jednotlivé krajiny majú prisťahovalcov preberať na dobrovoľnej báze, teda bez vytyčovania kvót.



EÚ bude okrem toho pracovať aj na koncepte vzniku centier mimo Európy - pravdepodobne v severnej Afrike -, do ktorých by mali byť prepravovaní migranti zachránení na mori a v spolupráci s medzinárodnými organizáciami by sa potom rozhodovalo, ktorý z nich bude mať nárok na azyl a môže byť prevezený do Európy. Ekonomickí migranti budú repatriovaní.



Medzi prioritami migračnej politiky EÚ sa v záverečnom dokumente uvádza aj nutnosť navýšiť objem financií pre operácie, ktorých cieľom je brániť ilegálnemu prenikaniu migrantov do krajín EÚ, a poskytnúť finančnú podporu analogickým aktivitám na území Turecka a v štátoch Afriky.