Maximenko: Sencov začal pracovať na scenári k filmu o živote vo väzení

Ukončenie svojej hladovky po 145 dňoch Sencov oznámil minulý piatok. Dôvodom bola hrozba, že mu budú dávať jedlo nasilu.

Moskva 8. októbra (TASR)- Ukrajinský režisér Oleh Sencov, odsúdený v Rusku na 20 rokov väzenia, začal po skončení protestnej hladovky pracovať na scenári k filmu o živote väzňov.



V interview pre ruský denník Izvestija to vyhlásil námestník riaditeľa ruskej Federálnej služba pre výkon trestu (FSIN) Valerij Maximenko.



Dodal tiež, že Sencov je pod dohľadom lekárov, ktorí jeho stav sledujú. Spresnil, že Sencov po ukončení hladovky jedol ovsené vločky a mliečne výrobky. Dodal, že po asi 20 dňoch bude preradený na obvyklú väzenskú stravu.



Ukončenie svojej hladovky po 145 dňoch Sencov oznámil minulý piatok. Dôvodom bola hrozba, že mu budú dávať jedlo nasilu.



Sencov, odsúdený v Rusku na 20 rokov väzenia, chcel odmietaním jedla dosiahnuť prepustenie všetkých 65 Ukrajincov väznených v Rusku - vrátane seba -, ktorých nazýva politickými väzňami. Vo svojom vyhlásení z piatka uznal, že tento cieľ sa mu nepodarilo dosiahnuť. Poďakoval sa tým, ktorí ho podporovali.



Sencova zatkli 11. mája 2014 po ruskej okupácii ukrajinského polostrova Krym, kde sa narodil a žil. O rok neskôr ho v procese, ktorý ľudskoprávne organizácie považujú za vykonštruovaný, obvinili z extrémizmu a teroristických aktivít a poslali na 20 rokov do trestaneckej kolónie.



Po tom, ako v polovici mája vo väzení vyhlásil protestnú hladovku, sa v jeho kauze angažovali mnohí západní politici a ľudskoprávne a medzinárodné organizácie, ktoré vyvíjali na Rusko tlak, aby Sencova prepustilo.



EÚ žiada Rusko, aby Sencovovi poskytlo náležitú starostlivosť



Európska služba pre vonkajšiu činnosť (EEAS) vyzvala v pondelok Rusko na primerané zaobchádzanie s väzneným ukrajinským režisérom Olehom Sencovom, ktorý cez víkend po 145 dňoch ukončil svoju protestnú hladovku.



EEAS prostredníctvom svojej hovorkyne Maje Kocijančičovej apeluje na Rusko, aby Sencova, ako aj ďalších "nezákonne zadržaných" ukrajinských občanov, prepustilo na slobodu. Hovorkyňa vo svojom vyhlásení pripomenula, že Sencov bol uväznený za údajné protiprávne aktivity na Krymskom polostrove, ktorého nezákonné pripojenie k Ruskej federácii rozhodne odmieta.



Vo vyhlásení EEAS sa konštatuje, že EÚ považuje Sencovov prípad za porušenie medzinárodného práva a základných noriem spravodlivosti. Súčasne vyzdvihuje "neuveriteľnú odvahu, odhodlanie a nezištnosť", ktoré Sencov preukázal počas svojej 145 dní trvajúcej protestnej hladovky.



Hovorkyňa EEAS však upozornila, že Sencov zdravotný stav je kritický. Vyjadrila sa, že Rusko svojou neochotou poskytnúť Sencovovi príslušnú lekársku starostlivosť v inštitucionalizovanom prostredí porušuje nielen jeho ľudské práva, ale aj svoje vlastné záväzky v oblasti ľudských práv.



"Európska únia je solidárna s Olehom Sencovom a okrem rýchlej a primeranej lekárskej starostlivosti očakáva jeho okamžité prepustenie spolu so všetkými ukrajinskými občanmi nezákonne zadržanými v Rusku a na Krymskom polostrove," uvádza sa vo vyhlásení.



Sencov, odsúdený v Rusku na 20 rokov väzenia, minulý piatok oznámil, že nasledujúci deň - v sobotu - ukončí protestnú hladovku. Dôvodom bola hrozba, že mu budú dávať jedlo nasilu.



Televízna stanica 112 Ukrajina v súvislosti s tým informovala, že podľa ukrajinskej pobočky ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI) je podávanie jedla nasilu "v skutočnosti formou mučenia". AI - podobne ako EEAS - žiada, aby Rusko poskytlo Sencovovi "včasnú a účinnú lekársku starostlivosť".