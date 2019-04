Mayová a Corbyn rokujú o spoločnom postupe pri brexite

Premiérka nevylúčila ani variant brexitu, pri ktorom by Británia ostala v colnej únii s EÚ.

Londýn 3. apríla (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová v stredu pred stretnutím s lídrom labouristov Jeremym Corbynom zdôraznila, že sa obaja zhodujú na odchode Británie z EÚ na základe dohody, ktorá dokáže ochrániť pracovné miesta a zaručí koniec voľného pohybu občanov EÚ do krajiny. Informovala o tom agentúra DPA.



"Chceme nájsť takú cestu vpred, ktorá si dokáže získať podporu Dolnej snemovne britského parlamentu, dodržať brexit a výsledky referenda a zaistiť, že ľudia budú môcť aj naďalej dôverovať politikom, ktorí robia to, čo sa od nich žiada," povedala Mayová.



Agentúra AFP uvádza, že premiérka nevylúčila ani variant brexitu, pri ktorom by Británia ostala v colnej únii s EÚ. Britskí labouristi chceli zostať v colnej únii aj po brexite, no premiérka túto možnosť doteraz odmietala.



Štátny tajomník na ministerstve pre Wales Nigel Adams v stredu odstúpil z funkcie, uviedla na svojom webovom portáli stanica BBC. Ako dôvod uviedol rozhodnutie premiérky stretnúť sa Corbynom ohľadom dohody. Neskôr v stredu svoju rezignáciu oznámil aj štátny tajomník na ministerstve pre brexit Chris Heaton-Harris.



Spojené kráľovstvo malo pôvodne Úniu oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však 22. marca na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu v prípade neschválenia dohody do 12. apríla s tým, že dovtedy by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.



Britská premiérka po zasadnutí vládneho kabinetu v utorok uviedla, že v snahe dosiahnuť posun v zaseknutých rokovaniach o podobe brexitu bude iniciovať rozhovory s lídrom opozičných labouristov Jeremym Corbynom.