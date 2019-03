T. Mayová: Ak poslanci dohodu nepodporia, brexit by sa nemusel konať

Poslanec Škótskej národnej strany na margo večerného hlasovania o dohode uviedol, že už teraz je jasné, že premiérka utrpí porážku, a to ťažkú.

Londýn 12. marca (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová v utorok na úvod rozpravy v Dolnej snemovni parlamentu povedala, že ak poslanci v hlasovaní nepodporia prepracovanú verziu dohody o vystúpení Británie z EÚ, brexit by sa nemusel uskutočniť. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.



"Vláda sa veľmi usilovala zabezpečiť lepšiu dohodu o brexite, ktorá si zaslúži podporu všetkých poslancov. Ak nedôjde k schváleniu tejto dohody, brexit by sa nemusel uskutočniť. Je absolútnym imperatívom, aby sme brexit uskutočnili," povedala v utorok pred hlasovaním o dohode o vystúpení Británie z EÚ Mayová.



Severoírska Demokratická unionistická strana (DUP), ktorá v parlamente podporuje Mayovej menšinovú konzervatívnu vládu, však medzičasom vyhlásila, že jej poslanci za mierne prepracovanú verziu dohody o brexite hlasovať nebudú.



Poslanec Škótskej národnej strany (SNP) na margo večerného hlasovania o dohode uviedol, že "už teraz je jasné, že premiérka utrpí porážku, a to ťažkú".



Generálny prokurátor Anglicka a Walesu Geoffrey Cox v utorok povedal, že zmeny v dohode o brexite, ktoré v pondelok dosiahla Mayová s predstaviteľmi EÚ, neeliminujú riziko toho, že Británia zostane nedobrovoľne viazaná obchodnými pravidlami EÚ.



Na základe tzv. írskej poistky, ktorá je súčasťou dohody o brexite, by pre Severné Írsko dočasne platili odlišné podmienky obchodovania s EÚ ako pre zvyšok Spojeného kráľovstva.



Tento "záložný plán" pre Írsko, však nie je časovo ohraničený a veľká časť britských zákonodarcov ho vníma ako pascu, ktorá ich krajinu navždy zviaže obchodnými pravidlami Únie a znemožní Londýnu uzatvárať samostatné obchodné dohody s partnermi vo svete.