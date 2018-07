Mayová v Belfaste obhajovala svoj pohľad na brexit aj upokojovala

Každodenné cesty budú podľa nej naďalej bezproblémové, na hranici medzi Írskou republikou a Severným Írskom nebudú žiadne kontroly ani podobná infraštruktúra.

Belfast 20. júla (TASR) - Akákoľvek forma bariéry medzi Írskou republikou a Severným Írskom by bola nedodržaním Belfastskej dohody. Britská premiérka Theresa Mayová to povedala v piatok na návšteve britskej provincie Severné Írsko.



Britská premiérka vo svojom prejave povedala, že si plne uvedomuje závislosť živobytia severoírskych obyvateľov od možnosti voľného cezhraničného pohybu tovaru, služieb a osôb, a to na dennej báze.



"Preto sme vylúčili tzv. tvrdú hranicu (po vystúpení Británie z EÚ)," ubezpečila. Každodenné cesty budú podľa nej naďalej bezproblémové, na hranici medzi Írskou republikou a Severným Írskom nebudú žiadne kontroly ani podobná infraštruktúra.



Pojem tvrdých hraníc je podľa nej takmer nepredstaviteľný a v tejto oblasti musí zostať v platnosti bezproblémový cezhraničný styk. "Akákoľvek forma infraštruktúry je cudzím konceptom," uviedla premiérka podľa spravodajskej stanice Sky News.



"Našou úlohou nie je riešiť brexit teoreticky, ale uspieť v praxi pre dobro našich ľudí," pokračovala.



Severné Írsko v marci budúceho roka opustí EÚ spolu s Britániou, zatiaľ čo Írska republika zostane členom EÚ. Otázka budúceho režimu na ich spoločnej hranici patrí na rokovaniach o podmienkach tzv. brexitu, ktoré vedie Mayovej vláda s EÚ, ku komplikovaným, konštatovala agentúra DPA.



"Ako som povedala v deň, keď som spustila svoju kampaň za to, aby som sa stala líderkou konzervatívnej strany - proces odstúpenia bude zložitý a bude vyžadovať náročnú prácu, serióznu prácu a podrobnú prácu. A vláda túto prácu urobila," zhodnotila s tým, že Londýn už má plán pre budúcnosť.



"Môžeme si vyrokovať nový vzťah s EÚ, ktorý funguje v našom spoločnom záujme. Taký, ktorý rešpektuje výsledok referenda, dáva nám kontrolu nad našimi peniazmi, našimi hranicami a našimi zákonmi," dodala.



Mayová tiež ubezpečila, že jej vláda stojí za zmluvou uzavretou v roku 1998 a známou ako Veľkopiatková dohoda (Belfastská dohoda), ktorá je základom mierového procesu v Severnom Írsku a ktorou sa skončili desaťročia nábožensky motivovaného konfliktu v tomto regióne. Na tejto dohode je založený systém vlády Severného Írska. Dohoda tiež vytvorila rad inštitúcií medzi Severným Írskom a Írskou republikou a medzi Spojeným kráľovstvom a Írskou republikou.



Podľa plánu britskej vlády, prijatého na nedávnom zasadnutí vo vidieckom sídle Chequers, má Spojené kráľovstvo aj po vystúpení z EÚ tvoriť so zvyškom tohto bloku zónu voľného obchodu.