Mayová: Británia nebude tolerovať ohrozovanie životov na svojom území

Londýn 17. marca (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová obvinila v sobotu - v súvislosti s otrávením bývalého špióna Sergeja Skripaľa - Rusko z flagrantného porušenia medzinárodného práva a Dohovoru o chemických zbraniach.vyhlásila Mayová na jarnom fóre svojej Konzervatívnej strany v Londýne. Jej slová citoval na svojej webstránke denníka Daily Telegraph.Šéfka britského kabinetu zdôraznila, že Spojené kráľovstvo sa nenechá zastrašiť sobotňajším vyhostením 23 britských diplomatov z Ruska, ktoré bolo odvetou za rovnaký krok Londýna.Ruské "vyvádzanie" podľa nej nič nemení na podstate veci, a tou je to, že Rusko sa otrávením Skripaľa dopustilo závažného porušenia medzinárodného práva. Mayová uviedla, že jej vláda v najbližších dňoch zváži svoj ďalší postup v súvislosti s krokmi Ruska, a to v koordinácii so svojimi spojencami a partnermi.povedala Mayová svojím straníckym kolegom.Vyjadrila pritom odhodlanie "rozbiť" existujúcu sieť ruských špiónov operujúcich v Británii a pozastaviť všetky plánované kontakty medzi Londýnom a Moskvou.Sergeja Skripaľa (66) a jeho dcéru Juliju (33) našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pri obchodnom stredisku v anglickom meste Salisbury s príznakmi ťažkej otravy. Podľa britských expertov boli zrejme otrávení bojovou látkou novičok, ktorá bola vyvinutá v niekdajšom Sovietskom zväze. Moskva však akúkoľvek účasť na tomto čine vehementne odmieta.