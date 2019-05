Mayová by mala termín odstúpenia z úradu oznámiť v najbližších dňoch

Premiérka sľúbila, že ak parlament odhlasuje brexit, teda vystúpenie Británie z EÚ, zo svojej funkcie odstúpi. Niektorí poslanci žiadajú konkrétny termín jej konca v úrade premiérky.

Londýn 11. mája (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová by budúci týždeň mala na stretnutí s konzervatívnymi zákonodarcami oznámiť dátum svojho odstúpenia z úradu. Pre rozhlasovú stanicu BBC to v sobotu uviedol Graham Brad, predseda Výboru 1922 združujúceho poslancov Konzervatívnej strany, ktorí nie sú členmi vlády.



Premiérka sľúbila, že ak parlament odhlasuje podľa jej dohody tzv. brexit, teda vystúpenie Británie z EÚ, zo svojej funkcie odstúpi. Niektorí poslanci žiadajú konkrétny termín jej konca v úrade premiérky.



Podľa Bradyho vedenie Výboru 1922 Mayovú vyzvalo, aby sa na stretnutí, ktoré sa uskutoční v stredu 15. mája, jasne vyjadrila o svojich plánoch do budúcnosti po tom, ako nezískala v parlamente dostatočnú podporu pre svoj plán odchodu Británie z EÚ, čím v parlamente nasledovala patová situácia okolo brexitu.



"Bolo by zvláštne, keby by v závere tohto zasadnutia nedošlo k jasnému vyjadreniu (premiérky o termíne jej odchodu)," povedal.



Brady dodal, že si myslí, že Mayová sa k dátumu svojho odchodu doteraz nevyjadrila v dôsledku obavy z možného vplyvu na akékoľvek ďalšie hlasovanie o brexite.



Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu dohodu o brexite vyrokovanú Mayovej vládou s EÚ už trikrát odmietli a zároveň ohlasovali zákon, podľa ktorého Británia nesmie opustiť úniu bez dohody.



K zvyšovaniu napätia medzi poslancami v Konzervatívnej strane došlo, keď Mayovej menšinová vláda zmeškala termín odchodu Británie z EÚ, ktorý bol stanovený na 29. marca. Lídri 27 štátov EÚ na mimoriadnom summite 11. apríla rozhodli o odklade brexitu do 31. októbra.