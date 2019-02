Mayová chce v Bruseli dosiahnuť pragmatické riešenie

Premiérka zdôraznila, že v snahe dosiahnuť reálny kompromis vo veci brexitu počúva názory osobností z celého spektra politiky, odborových hnutí i podnikateľov.

Londýn 3. februára (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová sa bude snažiť o "pragmatické riešenie" patovej situácie okolo podmienok brexitu prijateľné pre Európsku úniu i jej vlastných poslancov, keď sa vráti do Bruselu, aby sa pokúsila znova otvoriť rozhovory o "rozvodovej" dohode. Uviedla to v príspevku pre nedeľňajšie noviny Sunday Telegraph.



Mayová tiež tvrdí, že líder opozičných labouristov Jeremy Corbyn s ňou súhlasí v tom, že je potrebné zmeniť tzv. írsku poistku, zahrnutú do dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, vďaka ktorej by hranica medzi Írskou republikou a Severným Írskom zostala otvorená.



Premiérka zdôraznila, že v snahe dosiahnuť reálny kompromis vo veci brexitu počúva názory osobností z celého spektra politiky, odborových hnutí i podnikateľov.



"Preto, keď sa vrátim do Bruselu, budem bojovať za Britániu a Severné Írsko, budem vyzbrojená novým mandátom, novými myšlienkami a posilneným odhodlaním dohodnúť pragmatické riešenie, ktoré naplní brexit, za ktorý hlasovali britskí občania, a súčasne zaistí, že medzi Severným Írskom a Írskou republikou nebude tvrdá hranica," napísala Mayová.



"Práve to mi dal parlament za úlohu v utorok večer," dodala.



Dolná komora britského parlamentu v utorok tesnou väčšinou schválila Mayovej plán na opätovné prerokovanie tzv. írskej poistky. EÚ to však odmieta. Len krátko po hlasovaní britských poslancov predseda Európskej rady Donald Tusk oznámil, že Únia neobnoví s Britániou rokovania s cieľom prepracovať dohodu o vystúpení, pretože existujúci návrh dohody je najlepšou a jedinou cestou k riadenému brexitu.



Mayová má informovať parlament o svojich rokovaniach s EÚ 13. februára, dopĺňa v správe agentúra DPA.