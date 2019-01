T. Mayová chce znova otvoriť rokovania o dohode o brexite

Poslanci pred dvoma týždňami odmietli dohodu o tzv. brexite, ktorú s Úniou vlani v decembri vyrokovala Mayová.

Londýn 29. januára (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová sa bude snažiť dosiahnuť zmeny v dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorú vyrokovala s predstaviteľmi Únie. Uviedol to v utorok Mayovej hovorca aj napriek tomu, že Brusel opätovné prerokovanie príslušnej dohody odmieta. Informovala o tom agentúra AFP.



"Musíme mať dohodu, ktorá môže získať podporu parlamentu, a to si v dohode o brexite vyžiada nejaké zmeny," povedal hovorca premiérky pred hlasovaním členov Dolnej snemovne britského parlamentu o stratégii blížiaceho sa brexitu, ktorá by mala zabrániť hroziacemu neriadenému odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ.



Poslanci pred dvoma týždňami odmietli dohodu o tzv. brexite, ktorú s Úniou vlani v decembri vyrokovala Mayová. Ani dva mesiace pred termínom odchodu Británie z EÚ (29. marec) pritom nie je jasné, za akých podmienok sa tento proces uskutoční.



Utorková rozprava britského parlamentu by mala vychádzať z brexitového "plánu B", ktorý premiérka predstavila 21. januára a počíta s úpravami sporného záložného plánu pre hranicu medzi Severným Írskom a Írskou republikou.



K Mayovej plánu bola predložená viac ako desiatka protichodných poslaneckých pozmeňovacích návrhov.



Premiérka Mayová verí, že parlament môže ešte schváliť aj ňou vyrokovanú dohodu, ak sa doladí tak, aby zmiernila obavy mnohých poslancov týkajúce sa tzv. írskej poistky (backstop). Británia by na jej základe mala zostať v colnej únii s EÚ na neurčité obdobie, ak sa nenájde nijaký iný spôsob, ako sa vyhnúť obnoveniu tvrdej hranice medzi britským Severným Írskom a nezávislou Írskou republikou, ktorá aj po brexite zostane členskou krajinou EÚ.