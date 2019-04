Mayová nepovedala, či opustí post premiérky, ak Británia neopustí EÚ

Britská premiérka po príchode do Bruselu, kde sa v stredu koná mimoriadny summit EÚ o odklade odchodu Británie z EÚ do 30. júna, vyslovila nádej, že Británii sa podarí opustiť Úniu pred 22. májom.

Brusel 10. apríla (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová odmietla v stredu odpovedať na otázku, či odstúpi zo svojej funkcie, ak Británia zotrvá v EÚ aj po 30. júni.



"Pracujem na tom, aby sme zabezpečili, že Spojené kráľovstvo odíde čo najkratšom čase," povedala britská premiérka, ktorú citoval denník Guardian.



Britská premiérka po príchode do Bruselu, kde sa v stredu koná mimoriadny summit EÚ o odklade odchodu Británie z EÚ do 30. júna, vyslovila nádej, že Británii sa podarí opustiť Úniu pred 22. májom, čo by znamenalo, že Spojené kráľovstvo sa v dňoch 23. — 26. mája nebude musieť zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu. Zároveň vyjadrila nádej, že Dolná snemovňa britského parlamentu dovtedy schváli predbežnú dohodu o brexite, ktorú s Bruselom uzavrela jej vláda a parlament ju už trikrát odmietol.



Na otázku, či nie je zahanbená, že žiada EÚ o ďalší odklad, Mayová odpovedala: "Mnoho ľudí bude znechutených, že sa tento summit koná. Parlament nijakú dohodu neschválil. Rokujem však s opozíciou a pokúšam sa nájsť riešenie."



Európski lídri v stredu na mimoriadnom summite EÚ buď zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu do 30. júna, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody. V prípade, že EÚ nebude súhlasiť so žiadosťou premiérky Theresy Mayovej o ďalší odklad brexitu, Británia by mala EÚ opustiť v piatok 12. apríla s tým, že pôvodný termín odchodu bol stanovený na 29. marca.



Predseda Európskej rady Donald Tusk v utorok rozposlal premiérom a prezidentom 27 krajín EÚ tradičný predsummitový list, v ktorom zopakoval svoj "alternatívny návrh", aby bola Únia "flexibilná" a poskytla Londýnu viac času - až jeden rok - na vyriešenie interných politických problémov, ktoré bránia prijatiu dohody o brexite.