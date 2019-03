Mayová nevylučuje odchod Británie z Európskej únie bez dohody

Po príchode na summit EÚ v Bruseli označila za podstatné uznanie skutočnosti, že brexit je rozhodnutím britského ľudu. Podľa nej je nutné ho dosiahnuť.

Brusel 21. marca (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová odmietla vo štvrtok vylúčiť možnosť, že jej krajina odíde z Európskej únie bez dohody.



Po príchode na summit EÚ v Bruseli označila za podstatné uznanie skutočnosti, že "brexit je rozhodnutím britského ľudu". Podľa nej je nutné ho dosiahnuť, vyjadrila však nádej, že to bude na základe vyrokovanej dohody.



Agentúra AP pripomína, že Británia by mala opustiť EÚ 29. marca, ak Únia neschváli odklad brexitu, o ktorý požiadala britská vláda. Európski lídri naznačili, že s ním budú súhlasiť, ak sa Mayovej podarí presadiť dohodu o brexite v britskom parlamente. Ten ju už dvakrát odmietol.



V Bruseli je aj líder britskej opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn, ktorý rokoval s predstaviteľmi EÚ o svojom pláne na prijatie mäkšej alternatívy dohody o brexite. "Naším cieľom je nájsť dohodu, ktorá by znamenala, že sa vyhneme brexitu bez dohody a že budeme mať v budúcnosti konštruktívny vzťah s Európskou úniou, ktorá by mohla byť prerokovaná počas odkladu," povedal Corbyn novinárom po schôdzke s hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom.



Labouristický plán ráta s colnou úniou medzi Britániou a EÚ a zahrnutím do vnútorného trhu EÚ. Mnohí britskí proeurópski konzervatívni poslanci sa tiež usilujú o podobné, "mäkšie" riešenia týkajúce sa brexitu, pripomína agentúra DPA.



Mayová v stredu zaslala oficiálny list predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi, v ktorom vyzvala národných lídrov EÚ, aby po podporili návrh na odklad brexitu do 30. júna.



Tusk v reakcii na list z Londýna v stredu večer oznámil, že hlavy vlád a štátov sú ochotné podporiť "krátkodobé predĺženie" brexitu, ale len vtedy, ak britský parlament schváli dohodu o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, tak ako bola prijatá vlani v novembri na mimoriadnom summite v Bruseli, čiže bez akýchkoľvek dodatočných zmien.