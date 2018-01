MAYOVÁ: Odchádzame z Európskej únie, nie z Európy

Druhé referendum o brexite nebude, zdôraznila premiérka a dodala, že Británia zostáva oddaná európskej obrane a bezpečnosti a že Londýn v žiadnom prípade nechce páliť mosty s Bruselom.

Berlín 20. januára (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová vyhlásila, že zvrátiť vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie nie je možné. Uviedla to pre nemecký denník Bild, ktorý zverejnil rozhovor v sobotu.



Mayová v rozhovore odmietla ponuku popredných politikov EÚ, aby Spojené kráľovstvo zostalo v bloku.



Ako poznamenala agentúra DPA, predseda Európskej rady Donald Tusk a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker tento týždeň uviedli, že ak by si to Londýn rozmyslel, dvere má stále otvorené.



Juncker v stredu pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu zdôraznil, že by v období po brexite rád privítal Spojené kráľovstvo späť v Európskej únii. Lisabonská zmluva to povoľuje, aj keď si je vedomý, že tento jeho návrh rozčúli Londýn.



Juncker upozornil, že ak bol článok 50 Lisabonskej zmluvy zavedený na to, aby niektorá z členských krajín mohla Úniu opustiť, je tam aj ďalší článok, ktorý umožní opätovný návrat do Únie.



"Je tam článok 49, ktorý povoľuje opätovné pričlenenie, čo by som si samozrejme želal," priznal šéf eurokomisie pred poslancami na plenárnom zasadnutí EP.



Juncker už po druhý raz v priebehu dvoch dní oslovil Britov s touto ponukou. V utorok v pléne EP nahlas súhlasil so slovami predsedu Európskej rady Donalda Tuska, ktorý v pléne europarlamentu vyhlásil, že "naše srdcia sú pre Britániu stále otvorené" a spresnil, že ak si Spojené kráľovstvo odchod z EÚ rozmyslí, zvyšok Únie to privíta.



"Včera sme ja a pán Tusk opätovne podali svoju ruku a povedali britskej vláde, že v prípade ak chcú ísť inou cestou ako je brexit, sme pripravení o tom diskutovať," vysvetlil Juncker. Podľa jeho slov si to vyslúžilo "takmer rozhorčenú reakciu" Londýna na tento návrh.



Šéf exekutívy EÚ zároveň vyjadril nádej, že sa Bruselu podarí udržať "rozumné vzťahy" s britskou vládou počas rozvodových rokovaní.



"Pre mňa je odchod Spojeného kráľovstva katastrofa, zlyhanie, za ktoré by sme mali byť zodpovední všetci," priznal Juncker, podľa ktorého brexit vytvára situáciu, pri ktorej sú obe strany stratové.



Po spustení článku 50 zo strany britskej vlády bol odchod Spojeného kráľovstva z Únie stanovený na 29. marca 2019.