Mayová: Odmietnutie brexitu by bolo narušením dôvery v demokraciu

Londýn 13. januára (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová sa obrátila naliehavo v nedeľu na poslancov, aby akceptovali jej dohodu o odchode z Európskej únie a upozornila, že v stávke je viera v demokraciu. Informovala o tom agentúra AP.



Pred rozhodujúcim budúcotýždňovým hlasovaním vyzvala v novinách Sunday Express poslancov, aby "urobili, čo je správne pre krajinu", pretože odmietnutie vôle ľudu by bolo "katastrofálnym a neodpustiteľným narušením dôvery v našu demokraciu".



Mayová naliehavo vyzvala parlament, aby podporil jej dohodu s EÚ o brexite, aby tak Británia nemusela 29. marca opustiť Úniu bez dohody o podmienkach odchodu.



V stredu popoludní sa v Dolnej snemovni začala päťdňová rozprava o dohode o brexite, po ktorej by mali poslanci v utorok 15. januára hlasovať o návrhu Mayovej dohody.



Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v piatok uviedol, že exekutíva EÚ čaká na výsledky hlasovania poslancov britského parlamentu a vyjadril nádej, že sa Mayovej podarí zákonodarcov dostatočne presvedčiť a že tí napokon dohodu podporia.



"(Brexit) bez dohody by bol katastrofou pre obe strany - pre Britániu aj pre kontinentálnu Európu," upozornil Juncker.



Podľa lídra britskej opozičnej Labouristickej strany Jeremyho Corbyna premiérka Mayová nedokáže schválenie dohody v parlamente presadiť, a preto by sa mali konať predčasné voľby.