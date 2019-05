Mayová vyzvala opozičného lídra Corbyna: Urobme dohodu

Dátum odchodu Británie z EÚ sa už dvakrát odložil a teraz je stanovený na 31. októbra.

Londýn 5. mája (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová vyzvala v nedeľu lídra hlavnej opozičnej Labouristickej strany Jeremyho Corbyna, aby s ňou spolupracoval na prelomení patovej situácie v otázke brexitu, a oslovila ho: "Urobme dohodu."



Mayová napísala v článku v nedeľnom vydaní novín Mail on Sunday, že chápe, prečo sa zástancovia tvrdého brexitu v jej vlastnej Konzervatívnej strane, ktorí chcú jasné odtrhnutie od Európskej únie, zdráhajú uzavrieť mäkšiu dohodu s ostrieľaným socialistom.



Avšak naliehala, že zlý výsledok, ktorý obe strany dosiahli v minulotýždňových komunálnych voľbách v Anglicku, ešte viac zvýšil potrebu nájsť takú rozvodovú dohodu s EÚ, ktorú podporí väčšina poslancov britského parlamentu, aj keby medzi nimi nemali byť jej vlastní radoví konzervatívni zákonodarcovia.



"Lídrovi opozície odkazujem: počúvajme, čo povedali voliči vo voľbách, a na chvíľu dajme bokom naše názorové rozdiely. Urobme dohodu," uviedla v komentári v Mail on Sunday, z ktorého v nedeľu citovala tlačová agentúra AFP.



Mayová vyrokovala vlani s Bruselom dohodu o brexite, teda o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, ale britskí poslanci ju opakovane v hlasovaniach zamietli. Proti dohode sa pritom postavil veľký počet premiérkiných vlastných konzervatívnych zákonodarcov.



"Nanešťastie, musím pripustiť, že nie je ani len náznak, že by sa tento postoj menil," napísala Mayová.



Keby bola dohoda o odchode Británie z EÚ schválená, ostrovná krajina by Úniu opustila už 29. marca. Tento dátum odchodu sa však už dvakrát odložil a teraz je stanovený na 31. októbra, pripomenula agentúra AFP.



"Vláda vedie rozhovory s opozíciou a snaží sa nájsť jednotný, medzistranícky postoj," uviedla Mayová. "Mnoho mojich kolegov toto rozhodnutie neteší. Úprimne povedané, toto som nechcela ani ja," priznala.



"Čím dlhšie to bude trvať, tým väčšie je riziko, že vôbec neodídeme. Musíme vystúpiť z EÚ a dosiahnuť medzi sebou dohodu," apelovala na súperov z opozície.



Konzervatívci prišli vo štvrtkových komunálnych voľbách v Anglicku o vyše tisíc kresiel, ale ani labouristom sa nedarilo, pretože voliči vyventilovali svoju frustráciu z patovej situácie okolo brexitu. Tá dominuje a zaťažuje britskú politiku.



Noviny Sunday Times tvrdia, že vláda je pripravená ustúpiť labouristom v troch oblastiach: ide o spojenectvo s EÚ v otázke ceil a tovaru a o práva pracujúcich.



Sunday Times napísali, že Mayová má v pláne dočasnú colnú dohodu s EÚ, ktorá by mala trvať až do nasledujúcich všeobecných volieb, ktoré sa musia konať do mája 2022.