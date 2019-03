Mayová požiadala o odklad brexitu do 30. júna 2019

Príslušnú žiadosť adresovala formou listu predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi.

Londýn 20. marca (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová požiadala o odklad termínu brexitu do 30. júna 2019. Povedala to počas vystúpenia v britskom parlamente, informovala agentúra AP.



Príslušnú žiadosť adresovala formou listu predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi. "Ja ako premiérka nie som pripravená odložiť brexit na neskorší termín než 30. júna," vyhlásila Mayová, ktorú citovala televízia Sky News.



Termín brexitu je v súčasnosti stanovený na 29. marca. Britský parlament minulý týždeň hlasoval za to, aby Mayovej vláda požiadala EÚ o odklad vystúpenia z Únie.



Premiérka pred svojím vystúpením v parlamente telefonicky hovorila s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom, čo potvrdil jeho hovorca.



Britskú žiadosť o odklad by mali posúdiť lídri EÚ tohtotýždňovom summite v Bruseli. Juncker však neočakáva, že by rozhodnutie o odklade termínu brexitu padlo už na tohtotýždňovom summite EÚ, ale až na budúci týždeň.



Tridsiaty jún je posledný možný termín odchodu Británie z EÚ, aby sa nemusela zúčastniť na májových voľbách do Európskeho parlamentu.



Mayová počas stredajších poslaneckých interpelácií v Dolnej snemovni britského parlamentu uviedla, že prípadnú účasť Spojeného kráľovstva na nadchádzajúcich eurovoľbách by nepovažovala za správnu.



Zároveň uviedla, že mieni v britskom parlamente iniciovať v poradí už tretie hlasovanie o brexitovej dohode, ktorú vyrokovala s lídrami EÚ. Britskí poslanci ju už dva krát odmietli, čo napokon vyústilo v žiadosť o odklad brexitu.