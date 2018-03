Mayová predstavila základné podmienky pre budúcu dohodu s EÚ

Budúca dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou musí podľa britskej premiérky spĺňať päť základných podmienok.

Londýn 2. marca (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová vystúpila v piatok s prejavom, v ktorom načrtla, ako si jej vláda predstavuje vzťahy s EÚ po brexite.



Budúca dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou musí podľa Mayovej spĺňať päť základných podmienok, informovala televízia Sky News.



V prvom rade musí rešpektovať výsledky referenda z roku 2016, v ktorom väčšina voličov hlasovala za brexit. Británia musí preto podľa nej opätovne získať kontrolu nad svojimi hranicami, zákonmi a financiami.



Druhou podmienkou je to, že budúca dohoda medzi EÚ a Britániou musí byť trvalá a nesmie sa stať predmetom opakovaných rokovaní, zdôraznila Mayová.



Po tretie, uzavretá dohoda musí chrániť pracovné miesta a bezpečnosť obyvateľov Británie. Ďalej musí vytvoriť podmienky pre to, aby sa Spojené kráľovstvo mohlo rozvíjať ako moderná, otvorená a tolerantná európska demokracia.



Poslednou, piatou základnou podmienkou je to, že budúca dohoda s EÚ musí posilniť jednotu Británie a jej obyvateľov.



Mayová tiež okrem toho vyhlásila, že Británia by chcela aj po ochdode z EÚ zostať členom niektorých európskych agentúr, napríklad tých, ktoré majú na starosti liečivá a bezpečnosť leteckej dopravy, uviedla agentúra AP.