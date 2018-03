Mayová: Ruský štát je vinný z pokusu o vraždu bývalého špióna Skripaľa

Veľká Británia vyzvala na mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, kde by sa mal prediskutovať útok nervovoparalytickou látkou na Skripaľa a jeho dcéru Juliju.

Londýn 14. marca (TASR) - Ruský štát je vinný z pokusu o vraždu bývalého špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry. Vyhlásila to v stredu britská premiérka Theresa Mayová s tým, že Británia vyhostí v tejto súvislosti 23 ruských diplomatov, ktorých identifikovali ako nedeklarovaných spravodajských dôstojníkov. Ide o najväčšie takéto vyhostenie od čias studenej vojny, informovala agentúra AP. Diplomati majú týždeň na to, aby opustili Britániu.



Londýn tiež zruší pozvanie na návštevu pre ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova a nevyšle vysokopostavených predstaviteľov štátu ani členov kráľovskej rodiny na tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale v Rusku, uviedla v parlamente Mayová.



Povedala, že Rusko prejavilo "pohŕdanie" v súvislosti s britskou žiadosťou o vysvetlenie pokusu o vraždu Skripaľa a jeho dcéry. Činy Ruska predstavujú podľa nej "nezákonné použitie sily".



Mayová tiež oznámila sériu ekonomických a diplomatických opatrení vrátane prerušenia všetkých bilaterálnych kontaktov s Ruskom na vysokej úrovni.



Veľká Británia vyzvala na mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, kde by sa mal prediskutovať útok nervovoparalytickou látkou na Skripaľa a jeho dcéru Juliju v anglickom Salisbury.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu odmietol britské obvinenia z účasti na útoku na bývalého agenta. Uviedol, že Rusko nemá žiaden motív otráviť Skripaľa, ale "tí, ktorí chcú pretláčať svoju rusofóbnu kampaň vo všetkých sférach života, ho mohli mať".



Lavrov odmietol britské obvinenia ako nepodložené a prirovnal Londýn k prokurátorovi, ktorý dozeral na čistky sovietskeho diktátora Josifa Stalina. Prokurátor mal povedať, že priznanie postačuje na odsúdenie človeka. Podľa Lavrova Londýn išiel ešte ďalej a očakáva, že svet bude dôverovať britským podozreniam voči Rusku.



Bývalého plukovníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéru našli 4. marca na lavičke pred nákupným strediskom v Salisbury. Obaja boli v bezvedomí a ich stav je kritický. Britská premiérka Mayová v súvislosti s prípadom vyhlásila, že Skripaľ a jeho dcéra Julija boli s veľkou pravdepodobnosťou otrávení mimoriadne účinnou nervovoparalytickou bojovou látkou novičok, ktorá sa v časoch studenej vojny v 70.-80. rokoch vyrábala v bývalom Sovietskom zväze.