Mayová sa naďalej snaží získať podporu parlamentu. Zatiaľ bezvýsledne

Ak neuspeje do utorka, Londýn bude musieť Brusel požiadať o ďalšie odloženie termínu odchodu Británie z EÚ.

Londýn 18. marca (TASR) - Britskej premiérke Therese Mayovej sa stále nedarí presvedčiť parlamentnú väčšinu, aby podporila už dvakrát odmietnutú dohodu o tzv. brexite. Ak neuspeje do utorka, Londýn bude musieť Brusel požiadať o ďalšie odloženie termínu odchodu Británie z EÚ. Na základe vyhlásenia hovorcu britskej premiérky Jamesa Slacka o tom v pondelok informovala agentúra AP.



Hovorca britskej premiérky vyhlásil, že Mayovej kabinet zatiaľ bezvýsledne rokuje so severoírskou Demokratickou unionistickou stranou (DUP), ktorej podpora je pre schválenie dohody kľúčová.



Hlasovanie o tejto otázke by sa však muselo konať najneskôr v stredu, ešte pred plánovaným štvrtkovým odchodom Mayovej na summit EÚ, kde bude musieť v prípade neúspechu požiadať o zmenu dátumu odchodu Spojeného kráľovstva z Únie.



Ak by sa britskej premiérke nakoniec podarilo získať pre dohodu v parlamente dostatočnú podporu, požiadala by vo štvrtok predstaviteľov EÚ len o malé, "technické" posunutie termínu odchodu Británie z EÚ.



Ako však na margo Mayovej úsilia vyhlásil jej hovorca, vláda predloží dohodu parlamentu na schválenie iba v prípade, že uvidí "reálnu šancu na úspech".



DUP je väčšou z dvoch strán, ktoré v Severnom Írsku zastupujú záujmy väčšinovo protestantských unionistov, uprednostňujúcich zotrvanie tejto provincie v rámci Británie. Ide o najväčšiu stranu Severoírskeho zhromaždenia a piatu najväčšiu stranu Dolnej snemovne britského parlamentu. Reálny vplyv DUP je však umocňovaný tým, že Mayovej vláda je od volieb do britského parlamentu v roku 2017 závislá od jej podpory.



V Bruseli sa 21. - 22. marca uskutoční pravidelný summit Európskej únie. Ústrednou témou by sa mohlo stať vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ. Očakáva sa, že lídri EÚ rozhodnú, či schvália odloženie termínu brexitu, ktorý je oficiálne stanovený na 29. marca.