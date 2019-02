Mayová sa pred summitom EÚ s arabskými lídrami stretne s Tuskom

Len 24 z 28 lídrov členských štátov EÚ potvrdilo, že sa zúčastnia na summite v Egypte.

Brusel 22. februára (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová sa v nedeľu pred summitom Európskej únie s arabskými lídrami stretne s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, potvrdili v piatok zdroje z EÚ. Podľa ich slov by však nemala očakávať prelom v patovej situácii okolo brexitu, informovali agentúra AFP a televízia Sky News.



Predsedníčka britskej vlády bude s Tuskom hovoriť v nedeľu popoludní v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch, kde sa v teň deň začne prvý summit EÚ a Ligy arabských štátov (LAŠ). Tusk zastupuje hlavy štátov a vlád členských krajín Únie a je tak kľúčovou postavou pri snahách Mayovej získať od EÚ súhlas so zmenami v podmienkach brexitu.



Predstavitelia Únie odmietajú opätovné otvorenie vlani dosiahnutej právne záväznej dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ s cieľom pozmeniť ju tak, aby bola prijateľná pre britských poslancov, ktorí ju pri hlasovaní v parlamente odmietli. Brusel je však s týmto zámerom ochotný zmeniť sprievodnú politickú deklaráciu o budúcich vzťahoch.



"V Šarm aš-Šajchu nedôjde k žiadnej dohode v púšti, toto je summit medzi EÚ a arabskými štátmi," povedal zdroj z EÚ novinárom. Ďalší predstaviteľ dodal: "Je to príležitosť, kde sa môžu všetci zhovárať, ale nečakajte tam dohodu."



Len 24 z 28 lídrov členských štátov EÚ potvrdilo, že sa zúčastnia na summite v Egypte, pričom na súhlas s novou alebo pozmenenou dohodou o brexite by bola potrebná účasť všetkých hláv štátov a vlád, konštatuje AFP.



Mayová by napriek tomu mala podľa očakávaní popri summite absolvovať bilaterálne rozhovory s viacerými partnermi z členských krajín Únie. Mohlo by to otvoriť cestu pre neskorší pokrok, možno na najbližšom "úplnom" summite EÚ, ktorý sa bude konať 21. a 22. marca, len týždeň pred termínom vystúpenia Británie, stanoveným na 29. marca.



Britská premiérka je pritom len niekoľko dní pred ďalšími hlasovaniami týkajúcimi sa procesu brexitu v parlamente vystavená rastúcemu domácemu tlaku, všíma si agentúra DPA. Cieľom mnohých politikov, aj v Mayovej Konzervatívnej strane, je zabrániť neriadenému brexitu bez dohody, ktorý by podľa obáv sprevádzala chaotická situácia v hospodárstve i mnohých iných oblastiach života.



Tri desiatky lojálnych konzervatívcov pohrozili v piatok Mayovej tým, že budú hlasovať za odloženie termínu brexitu namiesto toho, aby riskovali neriadené vystúpenie z EÚ. Títo poslanci už majú dosť vnútrostraníckeho vplyvu brexitových stúpencov tvrdej línie zoskupených v Európskej výskumnej skupine (ERG), uviedol konzervatívec Andrew Percy pre britské médiá. "ERG sa správa ako strana v strane," kritizoval. Skupina ERG pozostáva s približne 80 konzervatívnych poslancov okolo politika Jacoba Reesa-Mogga, ktorí sú proti členstvu Spojeného kráľovstva v EÚ.



Denník The Guardian priniesol v piatok správu, podľa ktorej by Mayová mohla skončiť na poste premiérky po komunálnych voľbách v máji. Takúto požiadavku jej majú údajne predložiť členovia jej kabinetu s tým, že ďalšiu fázu rokovaní s EÚ by mal viesť už iný líder, uvádza sa v správe odvolávajúcej sa na bližšie nešpecifikované zdroje. V opačnom prípade by podľa nich premiérke hrozilo hlasovanie o vyslovení nedôvery neskôr v priebehu roka.