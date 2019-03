Mayová sa tretíkrát pokúsi poslancov presvedčiť, aby schválili dohodu

Po tom, ako britský parlament vo štvrtok odsúhlasil odklad brexitu z 29. marca na 30. júna, Mayová predloží dohodu o brexite poslancom znova. Najneskôr to musí urobiť do stredy 20. marca.

Brusel/Londýn 15. marca (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová dá na budúci týždeň tretíkrát poslancom parlamentu hlasovať o upravenej dohode o brexite, ktorú vyrokoval Londýn s Bruselom.



Dohoda má zaručiť hladký odchod Británie z Európskej únie a po ňom bude nasledovať prechodné obdobie, ktoré môže trvať až do konca roka 2022, teda do nasledujúcich všeobecných volieb v ostrovnej krajine, pripomenula v piatok tlačová agentúra AFP.



Dohodu o brexite, ktorá má 585 strán, britskí poslanci prevažnou väčšinou hlasov už odmietli dvakrát - hlasovaním v januári a znova v utorok 12. marca.



Avšak britská vláda dúfa, že blížiaci sa stanovený konečný termín vystúpenia z EÚ (29. marca) presvedčí mnohých poslancov, aby zmenili názor na brexitovú dohodu.



Minister David Lidington vyhlásil, že v Európe sú "už naozaj netrpezliví" a ak poslanci dohodu neschvália, EÚ sa bude snažiť o odklad dlhý viac ako rok.



Predseda Európskej rady Donald Tusk uviedol, že lídri EÚ by mali byť otvorení voči dlhému odkladu, "ak Británia dospeje k záveru, že si brexitovú stratégiu musí znovu premyslieť".



Akýkoľvek odklad brexitu si vyžaduje súhlas všetkých ostatných 27 členských štátov EÚ, zároveň si to vyžaduje aj rozhovory o prípadných podmienkach odkladu - to všetko sa musí uskutočniť pred budúcotýždňovým samitom EÚ, ktorý sa začína vo štvrtok 21. marca, zdôraznil portál britskej stanice BBC.



Tvrdí zástancovia brexitu namietajú predovšetkým proti jednému prvku brexitovej dohody - proti "poistke", čo sú vlastne opatrenia týkajúce sa írskej hranice. Poistka má zaistiť, aby medzi britskou provinciou Severné Írsko a Írskou republikou nevznikla tvrdá, ale otvorená hranica. Niektorí zástancovia brexitu sa však obávajú, že poistka je pasca a Británia by zostala na neurčito zviazaná s obchodnými pravidlami EÚ.



Mayová preto narýchlo rokovala o poistke s Bruselom. Po týchto jej ďalších rozhovoroch s predstaviteľmi EÚ v pondelok 11. marca oznámila, že zabezpečila "právne záväzné" zmeny týkajúce sa záležitosti írskej hranice. Británia by podľa Mayovej mala vďaka zmenám získať právo jednostranne od poistky odstúpiť.



Avšak generálny prokurátor, rešpektovaný právnik Geoffrey Cox, v utorok po analýze týchto novo vyrokovaných zmien vyhlásil, že hoci pravdepodobnosť zviazania Británie s obchodnými pravidlami Únie zoslabla, riziká plynúce z "najspornejších právnych prvkov" zostali "nezmenené".



Ďalšími hlavnými prvkami dohody o brexite sú ochrana práv občanov a záverečný účet Spojeného kráľovstva za brexit voči EÚ, teda peniaze, ktoré musí Británia zaplatiť do pokladnice Únie.