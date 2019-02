Mayová sľúbila, že súčasťou brexitu bude írska poistka

Vyjednávač EP pre brexit Verhofstadt tiež povedal, že privítal list lídra britskej opozičnej Labouristickej strany Corbyna, ktorý dláždi labouristom cestu, aby hlasovali za dohodu.

Brusel 7. februára (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová prisľúbila vo štvrtok dopoludnia lídrom Európskej únie, že súčasťou dohody s Bruselom o tzv. brexite bude írska poistka. Informoval o tom vyjednávač Európskeho parlamentu (EP) pre brexit Guy Verhofstadt, ktorého citoval portál televíznej stanice Sky News.



Verhofstadt dodal, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody "nie je možnosťou", ale "katastrofou". Vyjednávač tiež povedal, že privítal list lídra britskej opozičnej Labouristickej strany Jeremyho Corbyna, ktorý dláždi labouristom cestu, aby v britskom parlamente hlasovali za dohodu.



Mayová predtým uviedla, že sa nesnaží zrušiť írsku poistku, ale nahradiť ju "alternatívnymi riešeniami".



Takzvaná írska poistka bola dosiaľ hlavnou prekážkou brániacou schváleniu dohody o brexite v britskom parlamente. Poistka má zabrániť vzniku "tvrdej" hranice medzi britskou provinciou Severné Írsko a Írskou republikou.



Na základe írskej poistky v dohode o odchode Británie z EÚ by - aspoň dočasne - platili pre Severné Írsko odlišné podmienky obchodovania s EÚ, aké by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva. Poistka, teda záložný plán pre Írsko, však nie je časovo ohraničená a značná časť britských zákonodarcov ju preto vníma ako pascu, pre ktorú by Británia navždy ostala zviazaná obchodnými pravidlami EÚ.