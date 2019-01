T. Mayová: Termín odchodu Británie z EÚ sa už posúvať nebude

Britský parlament očakáva, že o spôsobe vystúpenia krajiny z EÚ budú poslanci opäť hlasovať 29. januára, a to po širokej rozprave týkajúcej sa vládnych plánov a možných pozmeňovacích návrhov.

Londýn 21. januára (TASR) - Britská vláda už viac nebude posúvať termín odchodu z EÚ a namiesto toho bude presviedčať parlament, aby schválil novú dohodu s Bruselom. V pondelok to počas rokovania v Dolnej snemovni parlamentu vyhlásila britská premiérka Theresa Mayová. Informovala o tom agentúra AP.



Mayová bude podľa svojich slov teraz vo zvýšenej miere komunikovať s vládou aj opozíciou ohľadom ich obáv, týkajúcich sa súčasnej podoby dohody s Úniou. Následne pôjde znova vyjednávať do Bruselu.



Predstavitelia EÚ však v tejto súvislosti už vyhlásili, že súčasnú zmluvu o tzv. brexite nie sú ochotní výraznejšie meniť.



Členovia Dolnej snemovne britského parlamentu minulý utorok pomerom hlasov 432:202 odmietli dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, vyrokovanú Mayovej vládou. To predstavuje pre konzervatívnu premiérku významnú porážku.



Britský parlament očakáva, že o spôsobe vystúpenia krajiny z EÚ budú poslanci opäť hlasovať 29. januára, a to po širokej rozprave týkajúcej sa vládnych plánov a možných pozmeňovacích návrhov.