T. Mayová tesne zvíťazila v kľúčovom hlasovaní o stratégii brexitu

Dolná snemovňa v súčasnosti prerokováva dva návrhy zákonov týkajúcich sa brexitu: o clách a o obchode.

Londýn 17. júla (TASR) - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu v utorok večer tesnou väčšinou hlasov odmietli pokus o udržanie Spojeného kráľovstva v colnej únii, ak by sa do konca januára 2019 nepodarilo dosiahnuť obchodnú dohodu s EÚ.



Príslušný dodatok k zákonu, ktorý má stanoviť rámec pre obchodné vzťahy Británie po brexite, predložili proeurópski orientovaní poslanci vládnucej Konzervatívnej strany. Snemovňa ho odmietla pomerom hlasov 307 ku 301, informovala televízia BBC.



Predložený dodatok by zaväzoval Britániu k zotrvaniu v colnej únii s EÚ, ak by ani dva mesiace pred stanoveným dátumom brexitu (29. marca 2018) nepodarilo dospieť k dohode o budúcich obchodných vzťahoch s Úniou.



Poslanci Konzervatívnej strany boli podľa BBC pred utorkovým hlasovaním varovaní, že prípadné prijatie dodatku by viedlo k hlasovaniu o nedôvere vláde.



Za dodatok napokon hlasovalo 12 rebelov z radov konzervatívcov, návrh však napokon neprešiel vďaka štyrom hlasom opozičných labouristov.



Vláda v utorok naopak neuspela v hlasovaní o inom dodatku, ktorý mal však omnoho menší význam. Poslanci pomerom hlasov 305:301 podporili návrh na zotrvanie Británie v európskom systéme na reguláciu liečiv.



Dolná snemovňa v súčasnosti prerokováva dva návrhy zákonov týkajúcich sa brexitu: o clách a o obchode. Oba návrhy sa opakovane pokúšajú pozmeniť proeurópski poslanci aj stúpenci brexitu.