Mayová: Trumpove vyjadrenia na adresu kongresmaniek sú neprijateľné

Londýn 15. júla (TASR) - Dosluhujúca britská premiérka Theresa Mayová skritizovala v pondelok vyjadrenia prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý odkázal americkým demokratickým kongresmankám, aby sa "vrátili" tam, odkaľ prišli. Mayová považuje Trumpove výroky za "absolútne neprijateľné", informovala tlačová agentúra AFP.



"Jej (premiérkin) postoj je taký, že jazyk, ktorý bol použitý v súvislosti s danými ženami, je absolútne neprijateľný," uviedol pre novinárov Mayovej hovorca.



Trump a Mayová majú dlhodobo napäté vzťahy, ktoré sa ešte zhoršili minulý týždeň, keď došlo k úniku britských diplomatických depeší, veľmi kritických voči súčasnému šéfovi Bieleho domu.



Donald Trump v tejto situácii zaútočil na Mayovú pre spôsob, akým pristupuje k rokovaniam o brexite, a privítal jej blížiaci sa odchod z úradu.



"Aký neporiadok ona a jej zástupcovia vyvolali! Povedal som jej, ako by sa to malo robiť, ale ona sa rozhodla inak. Dobrou správou pre krásne Spojené kráľovstvo však je, že krajina už čoskoro bude mať nového premiéra," napísal Trump v sérii minulotýždňových tvítov.



Najväčším favoritom na Mayovej nástupcu je bývalý londýnsky starosta Boris Johnson, ktorému Trump verejne vyjadril podporu. Obaja politici sú nadšenými stúpencami brexitu, pripomína AFP.



Johnson chce navštíviť Trumpa hneď, ako sa stane premiérom, a vyrokovať s ním pobrexitovú obchodnú dohodu, informovali v pondelok noviny The Times.



Trump na Twitteri obvinil americké demokratické kongresmanky, ktoré "pôvodne prišli z krajín, kde sú vlády úplnou katastrofou", z toho, že "zlomyseľne hovoria ľudu Spojených štátov - najlepšiemu a najmocnejšiemu národu na svete -, ako by mala fungovať naša vláda".



"Prečo sa nevrátia a nepomôžu napraviť tie úplne zruinované miesta plné zločinu, z ktorých prišli? Potom nech sa vrátia a ukážu nám, ako sa to robí," napísal Trump.