Mayová: V otázke brexitu musia obe strany pristúpiť na kompromis

Londýn 7. apríla (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová v nedeľu vyhlásila, že na prekonanie patovej situácie v otázke brexitu budú musieť ku kompromisom pristúpiť ako vláda, tak aj opoziční labouristi. Píše o tom agentúra AFP.



"Musíme dohodu (o brexite) schváliť, a preto sme začali hľadať spôsob, ako nájsť dostatočnú podporu v parlamente. A to znamená rokovania s opozíciou," vyhlásila Mayová vo videu, ktoré bolo natočené v jej vidieckom sídle Chequers.



Britská premiérka ďalej uviedla, že je veľa vecí v ktorých s labouristami nesúhlasí, avšak v otázke brexitu sú prieniky, na ktorých sa zhodnú.



Zdôraznila však tiež, že prípadná dohoda konzervatívcov s labouristami na brexite bude "znamenať pristúpenie ku kompromisom na oboch stranách".



Po tom, ako vláda s opozíciou nedospeli ani po troch dňoch rokovaní k zásadnejšiemu pokroku, obvinili labouristi konzervatívnu vládu, že neponúka skutočnú zmenu.



Labouristi podporujú miernejšiu formu brexitu než britská vláda. Presadzujú zachovanie colnej únie medzi Britániou a EÚ, ako aj účasť Spojeného kráľovstva na spoločnom európskom trhu, no tiež zachovanie únijných noriem v oblastiach ako práva zamestnancov a ochrana životného prostredia.



Británia by mala odísť z EÚ v piatok 12. apríla, ak Mayová nezíska ďalší odklad termínu brexitu od Únie, ktorá už súhlasila s jeho odložením z pôvodného termínu 29. marca. Mayová momentálne žiada o odklad na 30. júna - v nádeji, že dosiahne s labouristami kompromis a presadí v parlamente dohodu v najbližších týždňoch.