Mayová v Severnom Írsku: Zmeny v írskej poistke sú potrebné

Londýn 5. februára (TASR) - Potreba zmien v tzv. írskej poistke je podľa britskej premiérky Theresy Mayovej kľúčovou otázkou v dohode o brexite s Európskou úniou. Mayová to podľa agentúry DPA povedala v utorok vo svojom prejave v severoírskom Belfaste.



V prejave, ktorý predniesla pred podnikateľskými lídrami, sa britská premiérka dotkla tiež vážnych znepokojení, ktoré by opätovné prerokúvanie írskej poistky mohlo v tejto oblasti vyvolať.



Zároveň však zdôraznila, že jej záväzok k vyhnutiu sa obnoveniu tvrdej hranice medzi Írskou republikou a Severným Írskom ostáva "neotrasiteľný". Zmeny v tzv. írskej poistke sú však podľa nej nevyhnutné, cituje z jej prejavu britský denník The Guardian.



Britskí poslanci v januári odmietli Mayovej brexitovú dohodu. Ani necelé dva mesiace pred termínom brexitu, ktorým je 29. marec, pritom nie je jasné, za akých podmienok sa tento proces uskutoční. Hrozí preto možnosť chaotického neriadeného odchodu.



Britská premiérka sa momentálne snaží presvedčiť EÚ, aby súhlasila s úpravami dohody, ktoré požadujú britskí poslanci, najmä čo sa týka spornej otázky budúceho režimu na hraniciach medzi Severným Írskom a Írskou republikou.



Šéfka britskej vlády bude vo štvrtok v Bruseli rokovať s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.