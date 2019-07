Mayová vyjadrila obavy v spojitosti s ochranou autonómie Hongkongu

Mayová uviedla, že násilnými protestmi, ku ktorým došlo v pondelok v budove hongkonskej legislatívnej rady, bola šokovaná.

Londýn 3. júla (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová v stredu uviedla, že vyjadrila čínskym lídrom svoje "obavy" v súvislosti s ochranou autonómie Hongkongu po ďalších prodemokratických protestoch v tejto bývalej britskej kolónii. Informovala o tom agentúra AFP.



"Svoje obavy som vzniesla priamo čínskym lídrom," uviedla Mayová pred poslancami Dolnej snemovne britského parlamentu.



"Je nevyhnutné, aby sa rešpektoval vysoký stupeň autonómie Hongkongu, ako aj práva a slobody zakotvené v spoločnej deklarácii," dodala, pričom mala na mysli dohodu z roku 1997, keď Británia vrátila Hongkong pod správu Číny.



Mayová uviedla, že násilnými protestmi, ku ktorým došlo v pondelok v budove hongkonskej legislatívnej rady, bola "šokovaná". Na druhej strane pripomenula, že státisíce ľudí protestovali "pokojne a v súlade so zákonom".



Mayovej vyjadrenie prišlo len niekoľko hodín po tom, ako Peking oznámil, že adresoval Londýnu oficiálnu sťažnosť po tom, ako britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt varoval Peking pred "vážnymi dôsledkami", ak poruší dohodu o odovzdaní Hongkongu pod správu Číny z roku 1997.



V Hongkongu už niekoľko týždňov trvajú protesty proti návrhu zákona o extradícii, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu orgánom v pevninskej Číne.



V pondelok - v deň 22. výročia vrátenia Hongkongu Číne, ku ktorému došlo 1. júla 1997 - sa demonštrantom podarilo preniknúť do budovy legislatívnej rady. V rokovacej sále vyvesili vlajku z čias koloniálnej éry a steny posprejovali grafitmi a rôznymi prodemokratickými heslami, ako napríklad "Hongkong nie je Čína".



V Hongkongu od jeho prinavrátenia Číne platí princíp "jedna krajina - dva systémy", zaručujúci do roku 2047 vysokú mieru autonómie a slobôd.