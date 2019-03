Mayová vyzvala stúpencov brexitu, aby podporili jej dohodu

Mayová predniesla svoj prejav v anglickom meste Grimsby, ktoré sa považuje sa baštu stúpencov odchodu Británie z eurobloku.

Londýn 8. marca (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová vyzvala v piatkovom prejave stúpencov brexitu, aby podporili ňou vyrokovanú dohodu o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. V opačnom prípade varovala pred neistotou a odkladom brexitu či pred vypísaním druhého referenda o tejto otázke.



Mayová predniesla svoj prejav v anglickom meste Grimsby, ktoré sa považuje sa baštu stúpencov odchodu Británie z eurobloku.



Varovala v ňom, že v prípade opätovného odmietnutia dohody o brexite, ktorú vyrokovala s Úniou, hrozí krajine neistota - alebo to, že Británia z EÚ napokon nikdy neodíde. Schválenie dohody podľa nej poskytne Londýnu ochranu a istotu a podporí britskú ekonomiku.



"Podporte dohodu a Spojené kráľovstvo odíde z EÚ. Nepodporte ju a nikto nevie, čo sa (v takomto prípade) stane," vyhlásila Mayová podľa televízie Sky News.



V prípade zamietnutia dohody podľa nej hrozí, že sa odchod oneskorí "o mnoho mesiacov", alebo že sa "vôbec neuskutoční".



Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu budú o dohode o vystúpení Británie z EÚ druhýkrát hlasovať v utorok 12. marca.



Vo všeobecnosti sa predpokladá, že v prípade neschválenia dohody by mali 13. marca hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody. V prípade, že tento návrh poslanci schvália, Británia EÚ opustí 29. marca.



Ak nie, dolná komora parlamentu by 14. marca mala hlasovať o predĺžení termínu brexitu. Ak sa nepodarí schváliť ani tento návrh, k brexitu dôjde 29. marca. V prípade jeho schválenia bude musieť premiérka požiadať EÚ o predĺženie termínu brexitu, myslí si BBC.