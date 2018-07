Mayová vyzvala vládu, aby sa dohodla na návrhu pre EÚ

Premiérka vyzvala ministrov, aby sa dohodli na spôsobe, ako posunúť stagnujúce rokovania s EÚ dopredu.

Londýn 6. júla (TASR) - Premiérka Theresa Mayová vyzvala svoju vládu, aby si splnila povinnosť a dohodla sa na pláne budúcnosti Spojeného kráľovstva po vystúpení z Európskej únie (EÚ). Mayová potrebuje, aby ministri odložili spory ohľadne brexitu a urobili krok vpred.



Len pár hodín pred stretnutím kľúčových ministrov vo vidieckom sídle predsedov vlády v Checkers vyjadrila Mayová nádej, že členovia kabinetu prekonajú hlboké rozdiely, ktoré brzdia plány brexitu. Premiérka vyzvala ministrov, aby sa dohodli na spôsobe, ako posunúť stagnujúce rokovania s EÚ dopredu.



Mayová pripomenula ministrom, že majú "veľkú príležitosť - a povinnosť" dohodnúť sa na pláne budúcich vzťahov Spojeného kráľovstva s EÚ. Uviedla tiež, že chce "ambiciózne nové obchodné dohody" aj dohodu s Bruselom, ktorá bude "v najlepšom záujme Spojeného kráľovstva a EÚ".



Očakáva sa, že premiérka navrhne, aby Spojené kráľovstvo ponechalo zosúladenie britských pravidiel s pravidlami EÚ pri obchodovaní s tovarom, ale nie so službami. Keď ministri konečne dosiahnu dohodu o návrhu Spojeného kráľovstva a pošlú ho Bruselu, EÚ sa môže rozhodnúť, či ho prijme, alebo zamietne.



Člen kabinetu David Lidington verí, že sa na zasadaní v Checkers podarí dosiahnuť dohoda o spoločnom návrhu a výsledkom bude konkrétna pozícia Londýna, ku ktorej sa budú môcť prihlásiť všetci členovia vlády.



Ale povráva sa, že tvrdí stúpenci brexitu sú nešťastní z plánov premiérky. Sedem členov kabinetu, ktorí patria medzi najväčších podporovateľov brexitu, sa vo štvrtok (5.7.) večer stretlo na ministerstve zahraničných vecí. A David Jones, bývalý člen vlády uviedol, že Mayovej plán sa zdá byť v rozpore s jej predchádzajúcou "červenou líniou" v otázke colnej únie, jednotného trhu a jurisdikcie Európskeho súdneho dvora.



Bývalý minister školstva Nicky Morgan, ktorý v kampani pred referendom v júni 2016 presadzoval zotrvanie Británie v EÚ, v tejto súvislosti vyhlásil, že všetci ministri, ktorým by sa dohoda schválená v piatok nepáčila, by mali skôr uvažovať o odstúpení z funkcie, než o tom, ako ju "podkopať".



No aj keď sa Mayovej podarí vládu zjednotiť a dotlačiť konečne k predloženiu britského návrhu EÚ, čoraz viac frustrovanej zo stagnácie rokovaní, môže už byť neskoro pre mnohé firmy, ktoré stále naliehavejšie varovali Londýn pred rizikom strát tisícov pracovných miest, ak Británia opustí blok bez dohody.



A prvé detaily Mayovej plánov na tesné colné väzby s EÚ a tzv. zjednodušené colné predpisy, vyvolali zmiešané reakcie. Jeden z tábora stúpencov brexitu povedal, že by to znamenalo, že EÚ bude riadiť Britániu aj po odchode z bloku.