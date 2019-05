Mayová: Za neúspechom rokovaní je nejednotné stanovisko labouristov

Lídri Európskej únie a Británie sa na aprílovom mimoriadnom summite v Bruseli dohodli, že Spojené kráľovstvo môže odložiť brexit do 31. októbra.

Londýn 17. mája (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová v piatok uviedla, že hlavný dôvod stroskotania rokovaní medzi britskou vládou a Labouristickou stranou bola neschopnosť hlavnej opozičnej strany nájsť v otázke brexitu "spoločné stanovisko". Informovala o tom agentúra DPA.



Mayová ďalej uviedla, že súhlasí s tvrdením lídra labouristov Jeremyho Corbyna, že v rozhovoroch, ktoré trvali šesť týždňov, sa dosiahol pokrok.



"Bolo niekoľko oblastí, v ktorých sme dokázali nájsť spoločné stanovisko. Avšak iné otázky sa ukázali byť problematickejšie," povedala Mayová na predvolebnom zhromaždení Konzervatívnej strany v meste Bristol na juhu Anglicka.



"Hlavne sme neboli schopní prekonať to, že Labouristická strana nemá jednotné stanovisko v tom, či chce uskutočniť brexit alebo vypísať druhé referendum, ktoré by ho mohlo zvrátiť," dodala.



Jeremy Corbyn v liste premiérke uviedol, že rozhovory "došli tak ďaleko, ako len mohli". Napísal tiež, že neverí, že by súčasná vláda mohla s labouristami dosiahnuť akúkoľvek dohodu, pretože postavenie premiérky je podľa jeho slov oslabené.



Corbyn tiež uviedol, že sa bude v parlamente stavať proti Mayovej dohode o brexite, avšak zároveň "starostlivo zváži všetky návrhy, ktoré by chcela vláda predložiť na prelomenie patovej situácie o brexite".



Rokovania vlády s labouristami sa začali pred približne šiestimi týždňami. Obe strany sa pokúšali spoločne hľadať ďalší postup v procese vystúpenia krajiny z EÚ a dospieť k dohode, ktorá by mala dostatočnú podporu v parlamente. Labouristi sa s vládnymi konzervatívcami rozchádzajú najmä v otázke, aké úzke vzťahy by Británia mala mať s Úniou po brexite.



Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu tento rok už trikrát odmietli dohodu o brexite, ktorú s EÚ vyrokovala Mayová, pričom neskôr zároveň schválili zákon, podľa ktorého Británia nesmie opustiť Úniu bez dohody.



