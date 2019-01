Mayová: Žiadny brexit je pravdepodobnejší ako odchod z EÚ bez dohody

Dolná snemovňa britského parlamentu bude o dohode o brexite s EÚ hlasovať v utorok.

Londýn 14. januára (TASR) - V prípade, ak parlament v utorok odmietne ňou dosiahnutú dohodu o brexite, je podľa britskej premiérky Theresy Mayovej pravdepodobnejšie, že Spojené kráľovstvo pozastaví proces odchodu z EÚ, ako by malo odísť bez dohody.



Tieto slová povie Mayová podľa televízie Sky News v pondelok v prejave k robotníkom v továrni v meste Stoke-on-Trent, kde takmer 70 percent voličov hlasovalo v referende v roku 2016 za vystúpenie Británie z EÚ.



Premiérka mieni pripomenúť poslancom, že je ich povinnosťou implementovať výsledok referenda. Ak sa tak nestane, dôvera občanov v politikov utrpí "katastrofické škody".



Poslanci by podľa Mayovej mali zvážiť dôsledky svojich krokov v súvislosti s vierou britského ľudu v demokraciu. Teraz je preto presvedčená, že je viac pravdepodobné, že poslanci brexitu zabránia než aby súhlasili s odchodom bez dohody.



V prípade referenda v roku 2016 zástancovia i odporcovia brexitu nesúhlasili s mnohými vecami, ale na jednej sa zhodli - "o čom rozhodnú britskí občania, politici uskutočnia", povie Mayová.



Premiérka tiež pripomenie, že výsledky predchádzajúcich referend sa rešpektovali. Ako príklad uviedla plebiscit z roku 1997, v ktorom vznik Národného zhromaždenia Walesu prešiel väčšinou iba 6712 hlasov, uvedený výsledok však akceptovali oba tábory a legitimita tejto inštitúcie nebola nikdy vážne spochybnená.



Parlament si podľa Mayovej uvedomil túto skutočnosť, keď hlasoval za aktiváciu článku 50. A obe veľké strany - labouristi i konzervatívci - urobili to isté, keď sa vo voľbách v roku 2017 zaviazali, že budú rešpektovať výsledok referenda.



Dolná snemovňa britského parlamentu bude o dohode o brexite s EÚ hlasovať v utorok. Napriek enormnému úsiliu Mayovej presvedčiť poslancov, aby ju podporili, premiérka podľa pozorovateľov utrpí porážku. V takomto prípade nastane 29. marca tzv. tvrdý brexit. Podľa denníka Guardian, odvolávajúceho sa na nemenovaných predstaviteľov EÚ, sa však dvadsaťsedmička pripravuje na odloženie brexitu najmenej do júla.