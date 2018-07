Mitch McConnell: Európske krajiny sú priatelia USA, Rusi nie

Trump v utorok v Bielom dome zdôraznil, že uznáva závery amerických spravodajských služieb o zasahovaní Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Washington 17. júla (TASR) - Líder republikánskej väčšiny v americkom Senáte Mitch McConnell označil v utorok Severoatlantickú alianciu (NATO) za "najvýznamnejšiu vojenskú alianciu v dejinách". Taktiež uviedol, že "európske krajiny sú naši priatelia a Rusi nie sú".



Podľa McConnella existujú "nesporné dôkazy", že Rusko sa snažilo ovplyvniť prezidentské voľby v USA v roku 2016. Uviedol, že Senát chápe "ruskú hrozbu" a že je to "rozšírený názor tu v Senáte Spojených štátov medzi členmi oboch strán".



Líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer predtým žiadal o okamžité vypočutie ministra zahraničných vecí Mikea Pompea a ďalších popredných vládnych predstaviteľov s cieľom dozvedieť sa viac o pondelkových rokovaniach prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského náprotivka Vladimira Putina medzi štyrmi očami v Helsinkách.



Trump v utorok v Bielom dome zdôraznil, že uznáva závery amerických spravodajských služieb o zasahovaní Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Vyjadril sa tak po vlne kritiky, ktorá nasledovala po jeho pondelkovom rokovaní s Putinom. Trump totiž na spoločnej tlačovej konferencii s ruským prezidentom uviedol, že nevidí žiadny dôvod, prečo by Rusko zasahovalo do amerických volieb.



Trump však teraz tvrdí, že v Helsinkách sa len nesprávne vyjadril. Podľa svojich slov mal na mysli opak, teda, že nevidí dôvod, prečo by Rusko nemalo byť zodpovedné za zasahovanie do volieb.