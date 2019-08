Médiá: Exekútori robia obhliadky v bytoch zadržaných demonštrantov

Spravodajský server Novaja gazeta pripomenul, že moskovská prokuratúra má v úmysle preverovať ľudí, ktorí prišli na úradmi nepovolené demonštrácie s deťmi.

Moskva 7. augusta (TASR) - Ruský federálny exekútorský úrad (FSSP) zistil, že zadržaní účastníci demonštrácie z 27. júla, ktorá sa konala na podporu nezaregistrovaných nezávislých kandidátov, majú podlžnosti vo výške 26 miliónov rubľov (357.154 eur).



Vo vysielaní televízie Moskva-24 to uviedla námestníčka riaditeľa FSSP pre Moskvu Jevgenija Klimenková.



Spresnila, že hlavnú časť tejto sumy tvoria splátky za úvery (16 miliónov rubľov). Ďalšia časť sú nezaplatené pokuty v prospech fyzických a právnických osôb, nedoplatky na daniach, omeškané platby súvisiace so súdom stanovenou vyživovacou povinnosťou či neplatenie poplatkov za užívanie a správu bytu, dodala Klimenková.



Objasnila, že FSSP zvykne podnikať "razie" proti dlžníkom. Preto aj teraz chodili exekútori do bytov zadržaných osôb na obhliadky, aby zistili ich majetkové pomery a prípadne pristúpili k exekúcii majetku, aby tak dané osoby splatili svoje dlhy.



Spravodajský server Novaja gazeta pripomenul, že moskovská prokuratúra má v úmysle preverovať ľudí, ktorí prišli na úradmi nepovolené demonštrácie s deťmi. Podľa správ z utorka prokuratúra v Moskve oznámila, že požiada súd, aby v takých prípadoch posúdil možnosť zbaviť takýchto ľudí ich rodičovských práv.



Úrad starostu Moskvy okrem toho uviedol, že na úradmi nepovolených zhromaždeniach budú hľadať aj mladých mužov, ktorí sa vyhýbajú odvodu do armády. Jarné odvody sa skončili 15. júla, nová fáza odvodov sa začne v októbri. Na úradmi nepovolenom zhromaždení z 27. júla bolo zistených 134 obyvateľov hlavného mesta, ktorí sa údajne dlhodobo vyhýbajú vojenskej službe.



Kritici týchto opatrení na internete sa pozastavujú nad tým, že úrady rovnako nepreverujú platobnú disciplínu dlžníkov z radov občanov podporujúcich zaregistrovaných kandidátov volieb do moskovského mestského zastupiteľstva.



Z dôvodu zamietnutia registrácie nezávislým kandidátom sa od 14. júla v Moskve konali protesty. Najmasovejšie boli úradmi nepovolené zhromaždenia 27. júla a 3. augusta. Podľa webovej stránky OVD-Info bolo 27. júla zadržaných vyše 1300 ľudí.