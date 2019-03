Médiá: Hovorí sa o vydaní zákazu demonštrácií na triede Champs-Élysées

Počas v poradí už 18. soboty protivládnych protestov bolo v centre Paríža, na triede Champs-Élysées, zničených, vyrabovaných či podpálených 80 obchodov, bankových pobočiek a reštaurácií.

Paríž 18. marca (TASR) - Po násilnostiach, ktoré sa v sobotu odohrali v Paríži, zostáva ešte zadržaných 92 z celkovo 250 osôb vzatých do väzby, informovala v pondelok parížska prokuratúra.



Ako s odvolaním sa na ňu dodal spravodajský portál LCI, medzi 250 zadržanými bolo aj päť mladistvých, ako i desať cudzincov, prevažne Belgičanov. Väčšina zadržaných - 90 percent - sú muži a polovica z nich má menej ako 30 rokov.



Počas v poradí už 18. soboty protivládnych protestov bolo v centre Paríža, na triede Champs-Élysées, zničených, vyrabovaných či podpálených 80 obchodov, bankových pobočiek a reštaurácií. Medzi nimi je aj svetoznáma reštaurácia Fouquet's. Jej vedenie už medzičasom oznámilo, že škody na majetku dosahujú dva milióny eur, pričom rekonštrukčné práce zaberú najmenej dva mesiace.



Vandali počas protestov tzv. žltých viest na Champs-Élysées poškodili aj plaketu na pamiatku policajta Xaviera Jugelého, ktorý v roku 2017 na tomto mieste zahynul pri džihádistickom útoku.



Francúzske médiá informovali, že pri podpálení jednej budovy na Champs-Élysées takmer uhorela aj so svojimi deťmi matka bývajúca v jednom z bytov nad obchodmi. LCI napísal, že hasiči túto rodinu zachránili doslova v poslednej chvíli.



V potýčkach s demonštrantmi bolo zranených 20 policajtov a deväť príslušníkov žandarmérie, jeden hasič a približne 60 sympatizantov žltých viest.



Jeden z lídrov tohto hnutia, Maxime Nicolle, označil sobotňajšie udalosti za "veľmi významné dejstvo" a avizoval, že o "tri-štyri týždne bude ďalšie veľmi veľké dejstvo". Za dejstvá označujú demonštranti dni svojej celoštátnej mobilizácie - doteraz ich bolo 18.



Aj keď organizátori protivládnych protestov vo Francúzsku koncom minulého týždňa avizovali novú mobilizáciu, na sobotňajších protestoch v krajine sa podľa bilancie polície zúčastnilo 32.000 ľudí, z toho asi 10.000 v Paríži. Tento počet je len o niečo vyšší ako údaje zo soboty 9. marca, keď sa v celom Francúzsku podarilo zmobilizovať 28.600 ľudí. Na tzv. prvé dejstvo - 17. novembra 2018 - prišlo pritom až 282.000 ľudí.



Francúzska vláda už v nedeľu pripustila, že pri reakcii na násilie, ktoré tento víkend poznačilo protesty hnutia žltých viest v centre Paríža, sa dopustila omylov.



Premiér Édouard Philippe sa v pondelok stretne s ministrom vnútra Christophom Castanerom a jeho štátnym tajomníkom Laurentom Núňezom, ako aj ministerkou spravodlivosti Nicole Belloubetovou, aby pripravili návrhy na zmeny v spôsoboch nasadenia bezpečnostných zložiek v snahe zaistiť tak adekvátne plnenie vydaných rozkazov. Portál LCI na základe informácií z vládnych zdrojov uviedol, že sa zvažuje aj vydanie zákazu usporadúvať demonštrácie na Champs-Élysées.



LCI konštatoval, že napriek avizovaným opatreniam vláda naďalej čelí kritike opozície i pravicových strán, a to za svoju "nemohúcnosť" a "nevídaný chaos" pri potláčaní sobotňajších protestov. Ku kritike sa pridala aj primátorka Paríža Anne Hidalgová.



V súvislosti s násilnosťami a vandalizmom v centre Paríža boli na utorok do Senátu predvolaní minister vnútra Castaner a minister hospodárstva a financií Bruno Le Maire.