Médiá: Konflikt s Orbánom sa prehlbuje, a to už aj vo vzťahu k CDU

Budapešť 4. marca (TASR) - Konflikt s maďarským premiérom Viktorom Orbánom sa v Európe prehlbuje, a to už aj s nemeckou Kresťanskodemokratickou úniou (CDU), ktorá je vedúcou silou Európskej ľudovej strany (EĽS). Konštatovalo to v pondelok internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság (HVG), ktoré pripomína, že už niekoľko dní sa diskutuje o tom, či Orbánovu stranu Fidesz vylúčia z EĽS.



HVG v tejto súvislosti citoval európske vydanie spravodajského servera Politico, ktorý analyzoval vzťahy Orbána s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou i vzťahy Maďarska s Nemeckom. CDU, ale ešte viac bavorská Kresťanskosociálna únia (CSU), podľa Politica dlho podporovali Orbána a jeho politiku, avšak generačná výmena v nemeckej politike priniesla zmeny do tohto vzťahu.



Nemcov pobúrilo viacero maďarských vnútropolitických krokov, medzi nimi napríklad vyhostenie Stredoeurópskej univerzity (CEU). Politico sa venoval aj Vyšehradskej štvorke (V4), o ktorej Orbán tvrdil, že on presadzuje záujmy tohto zoskupenia, pričom nedávno bolo niekoľko momentov, ktoré sa nepáčili Poliakom, Čechom a ani Slovákom. Na jednom pracovnom obede premiérov V4 začal napríklad Orbán hovoriť o tom, že za srbskými demonštráciami stojí americký finančník George Soros, na čo zavládlo trápne ticho.



Orbán a jeho kruhy sa pokúšali zorganizovať schôdzku s Merkelovou pri rakúskych hraniciach, aby si tak spoločne pripomenuli 30. výročie pádu železnej opony, avšak Nemci stretnutie odmietli, uviedol Politico, podľa ktorého zrejme preto, že Nemci sa nechceli ukazovať spolu s maďarským premiérom pred voľbami do Európskeho parlamentu.



V maďarských médiách zarezonoval Orbánov rozhovor pre nemecký nedeľník Welt am Sonntag, v ktorom ministerský predseda označil svojich kritikov v rámci európskych ľudovcov za "užitočných idiotov", ktorých ľavica využíva na to, aby v EĽS spôsobila rozkol.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach