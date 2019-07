Médiá spájajú údajnú Putinovu dcéru so zdravotníckym strediskom

Marija Voroncovová, ktorú ruské médiá označili za Putinovu staršiu dcéru, spravuje 20-percentný podiel v spoločnosti Nomeko, založenej v januári.

Moskva 25. júla (TASR) - Žena, ktorá má byť podľa mediálnych správ dcérou ruského prezidenta Vladimira Putina, bola identifikovaná ako spolumajiteľka spoločnosti disponujúcej štátnou zákazkou na výstavbu najväčšieho onkologického strediska v Rusku.



Ruský servis stanice BBC v stredu informoval, že Marija Voroncovová, ktorú ruské médiá označili za Putinovu staršiu dcéru, spravuje 20-percentný podiel v spoločnosti Nomeko, založenej v januári.



Úloha firmy vo vznikajúcom projekte za 634 miliónov dolárov nie je jasná, ale podľa BBC by mohla Nomeko prevziať manažment tohto špičkového zdravotníckeho zariadenia, ktoré vyrastá pri Petrohrade a má byť otvorené v roku 2021, informovala vo štvrtok stanica Slobodná Európa.



Komplex pojme do 20.000 pacientov a ročne sa v ňom bude realizovať približne 10.000 operácií. Poisťovacia spoločnosť Sogaz, ktorú čiastočne vlastní bankár Jurij Kovaľčuk z Putinových úzkych kruhov, je hlavným investorom tohto projektu, uvádza BBC. Vladislav Baranov, výkonný riaditeľ filiálky Sogazu SogazMedicine, je takisto spolumajiteľom firmy Nomeko.



Voroncovová sa 23. júla objavila vo vysielaní ruskej štátnej televíznej stanice Rossija-1.



Putin vždy robil v súvislosti so svojím rodinným životom veľké tajnosti a Kremeľ dodnes nepotvrdil identitu ani jednej z jeho dvoch dcér. Jeho staršia dcéra Marija sa narodila v roku 1985, mladšia o rok neskôr. Putinov rozvod s manželkou Ljudmilou sa zavŕšil v roku 2014.



Prezidentova mladšia dcéra bola identifikovaná ako Jekaterina Tichonovová, tanečníčka akrobatického rokenrolu.



Voroncovová (33) podľa správy nezávislého časopisu Novoje vremja (The New Times) z roku 2016 absolvovala v roku 2011 s vyznamenaním Lekársku fakultu na Moskovskej štátnej univerzite M. V. Lomonosova.